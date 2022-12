El polémico trino del Junior en contra del árbitro, en juego frente Once Caldas

Jorge Duarte fue el central que impartió justicia en el estadio Palogrande en el partido que enfrentó a caldenses contra atlanticenses, por la fecha 10 de la Liga Águila-ll.

Este domingo, Once Caldas venció 1-0 a Junior, en Manizales. Por eso, la cuenta de Twitter del equipo ‘currambero’, en mayúscula sostenida, arremetió en contra del árbitro del compromiso.

Publicidad

El gol del cuadro albo fue gracias a un penalti, por mano en el área de Daniel Moreno. El juez no dudó en señalar lanzamiento desde los once pasos, decisión que no cayó bien ni en los jugadores, ni en general en el equipo barranquillero.

Lea acá: La Equidad perdió 0-2 frente a Rionegro y cedió el liderato de la Liga Águila-II

Luego de esa discutida acción, Duarte también expulsó a Teófilo Gutiérrez, quien con evidente enojo abandonó la cancha hacia los camerinos.

Este fue el trino de la cuenta oficial de Twitter del Junior:

Publicidad

¡SE REPITE LA HISTORIA POR FAVOR SEÑORES! Así no — Club Junior FC - Desde casa 🏡 (@JuniorClubSA) September 16, 2018

La situación es motivo de polémica, por eso lo invitamos a opinar, ¿fue o no penal a favor de Once Caldas?

Publicidad