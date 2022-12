El presente de Ayron del Valle analizado por tres exgoleadores de Millonarios

Willington Ortiz, Ricardo ‘Gato’ Pérez y Carlos Castro dieron sus conceptos sobre el actual delantero albiazul y el aporte que ha tenido desde su llegada al cuadro capitalino.

Ayron del Valle llegó a Millonarios para la Liga Águila 2016-II. Venía de vestir la camiseta del América de Cali en la Primera B. Como antecedentes, tenía haber jugado en Medellín, Pasto, Once Caldas y Alianza Petrolera, entre otros.

Publicidad

Su mejor carta de presentación, en ese momento, era la de haber roto el récord en el ascenso de anotaciones marcadas en un año, al convertir 30 tantos para el conjunto escarlata. A pesar de esto, en su siguiente semestre, no marcó ninguno con los ‘diablos rojos’.

En medio de todo, arribó con cierta incertidumbre a Millonarios. Pero con el correr de los partidos, se convirtió en el goleador albiazul.

En su primer torneo, Del Valle se llevó el 'Botín de oro' del semestre. Y en la Liga Águila 2017-II, no solo quedó campeón, sino que también fue el máximo artillero del fútbol profesional colombiano.

Lea acá: Yerry Mina, entre algunos puntos altos a su favor y otros aspectos para corregir

Publicidad

Las cifras en ataque de Millonarios, en la Liga Águila 2018-I:



A punta de trabajo, humildad y sin necesidad de aladear, este jugador de 29 años se ha ganado el respeto y el cariño de los hinchas azules.

Publicidad

Y tras su increíble actuación el pasado martes en Copa Libertadores al marcar un triplete frente a Deportivo Lara, cifra que en Millonarios solo había conseguido antes Delio ‘Maravilla’ Gamboa’ (1964) y Eduardo Maglioni (1974), tres exgoleadores analizaron el presente del actual delantero ‘embajador’.

Las cifras en ataque de Millonarios, en Copa Libertadores:



Willington Ortiz (96 goles, en 328 partidos con Millonarios):

“Es un buen jugador, le sirve a Millonarios y pues que de aquí en adelante debe seguir con la racha goleadora que es lo más importante para su equipo”.

Publicidad

“Su mayor fortaleza es meter goles, es lo que más le conviene a Millonarios en estos momentos y eso es lo que él le está aportando”.

“Somos diferentes jugadores, yo no era goleador. Todos son distintos, él tiene sus características y es importante para Millonarios. Es un buen jugador y no tiene que parecerse a nadie. Él hace lo que tiene que hacer”.

Publicidad

Vea acá: Gol agónico de Duván Zapata y victoria de Sampdoria: 1-0 sobre Bologna

Ricardo ‘Gato’ Pérez (53 goles, en 154 partidos con Millonarios):

“Anda en un buen momento, se ubica bien dentro de la cancha. Sabe moverse en el área. No se desespera cuando no le salen las cosas. Y cuando está dulce con el gol no hay quién lo pare”.

“Ya tiene la confianza necesaria para darse cuenta que a veces se erran goles, pero con su buen trabajo la revancha llega pronto. Ha mejorado la ansiedad que antes mostraba cuando entraba en rachas negativas”.

Publicidad

“Millonarios tiene un goleador que si no lo pueden vender al exterior debe dejarlo para siempre en el club. Yo creo que ya es ídolo porque ha hecho goles que han conducido al título. Estoy seguro que el día que se vaya por algo mejor para su carrera, la gente lo va a recordar con cariño”.

Carlos Castro (54 goles, en 88 partidos con Millonarios):

Publicidad

“Siempre me ha parecido un gran jugador y además goleador. Incluso, desde antes de llegar a Millonarios, lo vi cuando estuvo en Medellín y creo que no le dieron muchas oportunidades. Pero ahora me alegro lo bien que le está yendo”.

“Es un goleador, pero también le veo la capacidad de ir por los costados. Asociarse con los compañeros y tener la facilidad de asistir para que lo demás anoten”.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

Publicidad