El presidente de la Dimayor habló del tema Boyacá Chicó vs Cali, de la fecha 20

Este martes, se jugará la fecha 20 de la liga 2 del fútbol colombiano, en la que se definirán los dos últimos clasificados para los cuadrangulares semifinales.

Durante el fin de semana, Boyacá Chicó emitió un comunicado en el que denunció que llamadas de terceros llegaron a uno de sus jugadores, con el objetivo de ofrecer dádivas por perder con el Cali.

"Es claro que nosotros no atacamos al Cali, es una denuncia que hacemos para preservar el buen nombre del Boyacá Chicó", dijo Nicolás Pimentel, presidente del club boyacense, en una charla con Gol Caracol.

Para hablar de este tema, este martes, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', contactaron a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.

Publicidad

Acá las declaraciones de Fernando Jaramillo, quien informó que este caso fue trasladado para que la Fiscalía General de la Nación investigue:

"Esto hay que tomarlo con toda la seriedad y rigurosidad. Desde todo el punto de vista deportivo, jurídico, también hemos trasladado a la comisión disciplinaria del campeonato de la Dimayor y con base en un acuerdo que tenemos con la Fiscalía, se lo pasamos a ellos. A ellos, (el Boyacá Chicó) les corresponde formar la denuncia a la Fiscalía con las pruebas que tienen".

*El debido proceso a este delicado tema

"Es una investigación que no es de la Dimayor, sino de los órganos competentes. Esperamos que tenga fundamento y unas pruebas importantes. Ya le dimos traslado, esperamos la reunión de la comisión disciplinaria. Hay que seguir el debido proceso y eso no se puede olvidar".

Publicidad

*Atentos a la fecha 20 y sus definiciones

"El operativo no es diferente al que hacemos en cada encuentro. Estar pendiente desde el VAR, desde la comisión arbitral, el trabajo responsable que se hace y el nivel de los árbitros. Sabemos la importancia y desde el punto administrativo hemos replegado todos los esfuerzos para que todo salga perfecto".

¿Cómo se jugará la última fecha del 'todos contra todos' de la Liga 2023-II?

Imagen de referencia del trofeo de la Liga del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

La jornada 20, la última de la primera fase de la Liga 2023-II, se jugará en dos días diferentes. El 7 de noviembre tendrán que jugar Junior Contra Atlético Huila, Envigado vs Deportivo Pasto, Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira, Boyacá Chicó vs Deportivo Cali y Santa Fe se enfrentará a Once Caldas. Todos estos partidos se jugarán a las 7:30 p.m. (hora de Colombia).

Por su parte, el siguiente día, el 8 de noviembre, se enfrentarán: Unión Magdalena contra Independiente Medellín, América recibe al Bucaramanga, Atlético Nacional cierra contra el Deportes Tolima, Equidad juega en Techo contra Millonarios y Jaguares a Águilas Doradas. Igualmente, todos estos partidos se jugarán a las 7:30 p.m.