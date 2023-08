El presidente de La Equidad contó las medidas que tomará tras el incidente del partido contra Junior

Este sábado La Equidad y Junior igualaron sin goles en el marco de la fecha 6 de la Liga II-2023, en un partido que terminó marcado por un golpe que recibió uno de los jueces de línea del encuentro.

De esta forma, el encargado de impartir justicia, Diego Ulloa, tomó la decisión de dar por terminado el encuentro de manera anticipada al minuto 100, en un momento en el que el conjunto 'asegurador' se estaba aproximando al gol.

Así las cosas, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', hablaron con el presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, sobre lo ocurrido el pasado sábado en el estadio Metropolitano de Techo y la posición que tomará el club al respecto.

"Inicialmente, no ha habido ninguna acción en Dimayor contra Junior ni contra el partido. Simplemente, hoy nos presentamos en la junta local de seguridad y se demostró de dónde había salida la agresión, la persona que está detenida y judicializada, los daños que hubo además en el estadio y ya hubo una sanción para la barra del Junior, con una prohibición de cuatro meses sin entrar a El Campín y a Techo; además de una sanción de cinco años para la persona y una multa que se le aplica, además del cobro de los daños por 10 sillas", comentó de entrada el mandatario.

Y agregó, "en el caso que tiene que ver con la Dimayor estamos viendo qué sucede, ya salió un informe arbitral, el informe es claro y deja claro de quién es la responsabilidad y de dónde salen las agresiones. Nosotros (La Equidad) nos hacemos en el costado completamente opuesto".

Asimismo, aclaró qué por el momento no tomarán ninguna acción para reclamar los puntos, debido a la decisión que tomó el arbitro del partido, "tengo entendido que el informe arbitral dice que pitó la finalización del partido en el minuto 100, él no suspendió el partido por falta de garantías, porque si hubiera sido así no necesitaba pitar la finalización del partido y solamente debía comunicar la decisión al comisario de campo y a las dos personas delegadas del club, y no lo hizo así".

"Al haberse dado una finalización por tiempo cumplido, en el minuto 100, esto lleva a que como pasó después del minuto 80 se mantiene el marcador. Eso es inicialmente la interpretación que le estamos dando a la finalización anticipada", complementó el presidente de La Equidad.

Eso sí, aclaró que todo podría cambiar en caso de que el conjunto 'tiburón' decida tomar medidas al respecto, "si Junior tiene una apreciación diferente, ya nosotros contra demandaremos con los argumentos propios que se trabajaron".

Además, explicó cuáles serían los argumentos que usarían en ese caso, "consisten en que hay una afectación contra alguien que no ha tenido ninguna incidencia, el informe es muy claro en que había garantías totales, en que la Policía intervino tan a tiempo que evito una catástrofe".