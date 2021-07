El primer 'rugido' de Alexander Mejía: "Espero estar a la altura y dejarlo todo como siempre"

El pasado martes Independiente Santa Fe agitó el mercado de transferencias del fútbol colombiano, al presentar a Alexander Mejía como la nueva incorporación del conjunto 'cardenal'.

El jugador que era pretendido por Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, terminó en las huestes del 'león', donde estará al servicio de Harold Rivera, para afrontar los retos del segundo semestre del 2021.

A través de sus redes sociales, el 'expreso rojo' publicó las primeras palabras del mediocampsita mundialista. "Le agradezco a los directivos de Santa Fe por permitirme hacer parte de esta gran institución, como siempre a entregarlo todo dentro y fuera de la cancha. Venir a contribuir y ayudar, estamos en plena disposición, nos colocamos a las ordenes del cuerpo técnico. Esperemos que todo vaya fluyendo a medida de los días" expresó Mejía Sabalsa.

En otra intervención habló sobre su nivel, "Culminé trabajos con el anterior club hace 20 días, peor me he venido moviendo constantemente aunque no sea lo mismo. Quiero ponerme a punto para estos días".

Por otro lado, reveló cuales son sus metas en Independiente Santa Fe, "A corto plazo espero adaptarme a lo que el profe quiere, a la idea de juego, adaptarme a los compañeros, a la altura que cuesta un poco. Y a largo plazo, clasificar y estar en los primeros lugares para competir por títulos y clasificar a torneos internacionales".

Por último dejó un mensaje a la hinchada del conjunto bogotano, "A toda la afición cardenal quiero manifestarles que estoy feliz y contento en esta gran institución, espero estar a la altura y dejarlo todo como siempre lo he hecho".

Recordemos que el 'Capo' vuelve del fútbol del exterior luego de vestir los colores de Club León de México y de jugar con Libertad de Paraguay, equipo con el cual consiguió una Copa y una Liga.