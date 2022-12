“El que hace los goles en Nacional no soy yo. Para eso trajimos a Lillo”: Andrés Botero

Así le respondió el dirigente a GolCaracol.com sobre los cuestionamientos que ha recibido por el rendimiento del club. También habló del rumor de un posible cambio en la cabeza del equipo antioqueño.

Andrés Botero, presidente de Nacional, está en China junto a otros nueve representantes de equipos de la Liga Águila y el presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, para explorar el modelo del fútbol en ese país. Pero mientras él dirigente antioqueño está de reunión en reunión, en Medellín el ambiente en torno al equipo no es el mejor.

La reciente derrota 2-0 con Pasto y la irregular campaña que adelanta el DT Juan Manuel Lillo dan cabida para que los rumores salten. Como por ejemplo el cambio en la presidencia verdolaga. Varios medios han hecho eco de la posible llegada Carlos Raúl Yepes en sustitución de Botero.

“Desde que llegué me están sacando de Nacional. Siempre dicen eso. Yo estoy tranquilo, estamos trabajando y no he pensado en irme. Con la junta no se ha hablado nada de eso”, le afirmó Botero a GolCaracol.com desde China sobre dichos comentarios.

“El que hace los goles en Nacional no soy yo. Para eso trajimos a Lillo. Él está en un proceso y a las personas hay que darle la oportunidad. Estamos de terceros en la tabla y hay que dejarlo trabajar”, anotó.