El resurgir de Carmelo Valencia: “Las críticas siempre van a existir, pero hay Carmelo para rato”

Después de dos discretas campañas con América y Santa Fe, el atacante ha vuelto a marcar goles y es una de las figuras del Cúcuta Deportivo, que es segundo en la Liga Águila-II.

El Cúcuta Deportivo dio la sorpresa el fin de semana anterior, luego de vencer 2-3 a Nacional, en Medellín, exhibiendo un juego sencillo pero eficiente.

Uno de los responsables del triunfo del equipo fronterizo fue el atacante Carmelo Valencia, quien se despachó con un doblete y silenció las colmadas tribunas del Atanasio Girardot.

“Desde el partido contra Equidad, que logramos remontar (2-1), se le vio un cambio al equipo en actitud, en orden, en contundencia. Lo que el Cúcuta vive hoy en día es gracias al trabajo y la confianza. El técnico nos dio una idea y la tomamos rápido. Estamos peleando humildemente y seguiremos de esa misma manera”, le contó este miércoles ‘El Tutunendo’ a GolCaracol.com

Valencia, de 35 años, venía de anotarle al Bucaramanga (2-0) y ahora ha vuelto a retomar la confianza y el nivel que no pudo sostener en sus dos equipos anteriores.

“En América estuve muy poco y en Santa Fe las cosas no se dieron, al inicio de un semestre tuve partidos y en el otro no. Son momentos que se viven y que para uno son difíciles. A Cúcuta llegué y me dieron confianza, desde el presidente, a quien le criticaron mi contratación, hasta el cuerpo técnico. Nunca he dejado de creer en mi trabajo. Esto es paso a paso y podemos dar mucho más”, afirmó.

Sin embargo, esos momentos aciagos que vivió en su carrera lo llevaron a creer que era momento de colgar los guayos, pero ahí estuvo su familia para darle ánimos y apoyarlo.

“En América pensé en dejar el fútbol porque fue difícil, algunos aficionados me trataron de mercenario, de ladrón. El que no está en esto, no entiende lo que uno sufre. Gracias a Dios tengo personas a mi lado, mi familia y amigos, que me aportan y me ayudan en lo anímico. También le doy gracias a Dios por mantenerme siempre firme”, afirmó el atacante.

Y esos que querían retirarlo van a tener que esperar porque el nacido en Tutunendo, Chocó, se siente con más ganas de seguir en las canchas y aportar goles.

“Estoy fuerte físicamente y mentalmente. Leí unas palabras del ‘profe’ Alexis García que las decía su mamá y es que el veneno mata, pero si te lo tomas. Las críticas siempre van a existir y lo hacen crecer a uno. Estoy contento y con ganas de aportarle al Cúcuta para que consiga más triunfos. Hay Carmelo para rato”, agregó, ilusionado.

Ahora, el propósito de Valencia Chaverra y sus compañeros es seguir sumando, ir partido a partido, y clasificarse a los cuadrangulares de la Liga Águila. Por el momento son segundos con 21 puntos.

“Desde el principio la consigna fue meternos a los cuadrangulares, porque así matamos dos pájaros de un solo tiro: la clasificación y el descenso. Estando en la parte alta de la tabla, el descenso se irá”, aseveró.

Por último, Carmelo se refirió al próximo rival del Cúcuta en la Liga, el Deportivo Cali, que llegará al General Santander con dos derrotas consecutivas.

“Cali es un rival de categoría y con jugadores importantes. Debemos seguir haciendo lo mismo, seguir apegados a nuestro estilo, y convencernos que de este estadio no se nos pueden ir los puntos. Ojalá que la hinchada nos acompañe porque esperamos darle otra alegría este fin de semana”, concluyó.