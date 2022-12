El sentido mensaje de los jugadores del Tolima, en medio de la pandemia del coronavirus

Los dirigidos por Hernán Torres se encuentran aislados en sus casas, cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir la propagación del virus.

Los jugadores del Deportes Tolima le enviaron este sábado un sentido mensaje a sus hinchas, en medio del aislamiento preventivo por la pandemia del coronavirus.

Publicidad

Varios integrantes del equipo ‘pijao’, desde sus casas y en compañía de sus familiares, aparecen en un video, hablándoles a los cientos de hinchas del equipo vino tinto.

En cuanto a posesión y precisión de pases, Nacional y Rionegro son polos opuestos en la Liga

“Hincha ‘pijao’, hace mucho que no nos vemos. Echamos de menos no ir a la cancha y sentir el aliento desde la tribuna. No han sido fáciles en el mundo. Por nuestras familias, hemos decidido permanecer en casa. Queremos evitar el contagio del coronavirus”, fueron las palabras de los futbolistas.

La Dimayor anunció el pasado miércoles que la liga no volverá antes del fin de semana del 18 de abril y que incluso en esa fecha revisarán cómo está la situación con el coronavirus.

Publicidad

Video del Tolima

🎥 En Club Deportes Tolima seguimos promoviendo el cuidarnos entre todos.

Si acatamos medidas y somos responsables ante ellas, pronto saldremos de la difícil situación que estamos viviendo.



🏠 ¡Quédate en casa HINCHA PIJAO pic.twitter.com/UyVu0J25TG — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) March 21, 2020



Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.