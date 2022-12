El técnico de América de Cali no respondió preguntas porque lo llaman ‘Pedrito’ y no ‘Pedro’ El portugués, Pedro Fenicio López, expresó en la rueda de prensa, tras la derrota del equipo escarlata 2-1 contra Rionegro, que no responderá preguntas porque “me llaman ‘Pedrito de Portugal’, por ser pequeñito no sé”.