"El tema de Michael Rangel nos da evidencia que el tema disciplinario en Tolima no anda bien"

Más allá de la victoria 1-0 de Deportes Tolima, sobre Once Caldas, de Manizales, en la fecha 12 de la Liga II 2022 del fútbol colombiano; el ambiente cercano al equipo vinotinto y oro se hizo pesado por la noticia confirmada por Hernán Torres por malos comportamientos de Michael Rangel.

Así, Torres dijo en rueda de prensa, el sábado pasado, que "en cuanto a lo de Michael Rangel, viene cometiendo actos de indisciplina , está en el comité de disciplina del club y ellos son los que deciden y determinan qué va a pasar con él".

Y precisamente sobre ese polémico caso se pronunció este lunes Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Lo más fastidioso es que un periodista salga y cobre al dar una noticia al contar con una maravillosa fuente; pero a veces se tiene que hacer. No crean que me alegra que Tolima haya separado a Rangel, es algo que me entristece, porque se van pasando los años y alguien productivo no se viene comportando con la responsabilidad necesaria. Esto tampoco es una cuenta de cobro al profesor Hernán Torres; a quien admiro por su trabajo, pero de quien no soy su amigo. Nunca con Hernán nos hemos sentado a tomar un café; de pronto si hablamos cuando era jugador de fútbol, cuando había oportunidad de sentarse a conversar y se tenía el contacto con los jugadores en el mismo camerino", explicó Hernández Bonnet de entrada.

Además de eso siguió y explicó que "por el contrario me alegra que Torres y su equipo hayan podido ganar con el Tolima sobre Once Caldas, el equipo de mi tierra. Me alegra porque Hernán Torres es un técnico trabajador; entiendo a Torres, quien sale a negar ciertas cosas, por proteger a su grupo, proteger al equipo que le paga".

En medio de su comentario editorial, Hernández Bonnet trajo a colación algunas vivencias en su carrera como periodista. "Les cuento que a un colega que admiro y sigo admirando es a Wbéimar Muñoz, a quien uno y otros aprendices de la época tratábamos de desmentir con sus chivas. En ese plan están hoy muchos 'pelados', que agarraron el nombre de Javier Hernández Bonnet con todo; diciendo que era mentira esto o lo otro. El sábado salió la noticia de Rangel, porque si en Tolima tienen borrachímetro es porque hay borrachos. Y ese sábado, en el fondo sentí un alivio. Nada más fastidioso que un ejército de pelados inmaduros salgan a desmentir, no sé con qué interés. Encarecidamente a ellos les pido ser más profundos, que vayan a investigar, y no a lapidar a los demás".

Javier Hernández Bonnet finalizó y dijo que "funcionó el borrachímetro y Rangel es el primero que nos ha dado evidencia que disciplinariamente las cosas no andan bien en el Tolima".