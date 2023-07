El tema que no se sabía de Víctor Ibarbo y América: las revelaciones del jugador

Hace ya algunos días y luego de haber sido anunciado de manera oficial, América de Cali informó que su jugador Vïctor Ibarbo se lesionó después de un trauma en su rodilla izquierda, de la que se espera su evolución con el paso de los próximos días.

Ante ese hecho, el que salió a hablar y a comentar incluso algunos temas que no se sabían de su relación laboral con los escarlatas fue el propio experimentado futbolista, quien contó en 'Zona libre de humo' que "si no juego no cobro, no tengo por qué mentir y además dependiendo de la lesión que tenga determinaré si sigo o no en el club".

Con esto, Ibarbo hizo claridad después de que se presentaron críticas por lo sucedido, pese a ser un gaje del oficio, en medios de comunicación del Valle del Cauca y en redes sociales, en donde se manifestaron los seguidores de los escarlatas.

El tumaqueño, de 33 años, también en la misma entrevista se lamentó por lo sucedido, más sabiendo que se encuentra con ganas y deseos de volver a trascender en el fútbol colombiano. De hecho, él estuvo durante un tiempo entrenando con Águilas Doradas, donde compartió con Lucas González, actual timonel de los 'diablos rojos'.

"Es triste de no poder jugar, porqué llevo tiempo parado, vine con la ilusión de jugar en un gran club con América. La verdad es que yo no soy capaz de ver a mis compañeros jugando y yo en recuperación", agregó Víctor Ibarbo.

Víctor Ibarbo es nuevo jugador del América de Cali de cara a la segunda parte del 2023. Twitter @AmericadeCali

"El hambre que tengo de jugar en América es una cosa impresionante y más con estos grandes jugadores que tengo al lado", precisó de igual manera el mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014 y de paso por clubes de Italia, Inglaterra, Japón e igualmente en Atlético Nacional.

Por lo pronto, Ibarbo espera que le den con más exactitud los resultados de la resonancia y los hallazgos de esos exámenes. "Creo que mañana (martes) van a estar esos resultado, el médico del club quería estar seguro lo que muestran las imágenes".

De esa forma, se vienen horas clave para el corto y mediano plazo de Víctor Ibarbo, quien por su experiencia y recorrido en el fútbol del país y a nivel internacional, bien podría hacer un aporte al proceso que liderará para la Liga II del fútbol colombiano el joven profesor González.