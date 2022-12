El ‘Tino’ Asprilla no titubea: “Nacional le va a ganar a Millonarios, en Bogotá le va bien”

El exdelantero, que visitó en dos períodos la camiseta del cuadro paisa, entre 1989 y 1992, y en 2002, se refirió al clásico que protagonizaran azules y verdes este sábado, en el estadio El Campín (5:00 p.m.).

Faustino Asprilla, referente del fútbol colombiano y con un gran pasado en Atlético Nacional, ya tiró todas sus fichas para el clásico contra Millonarios, en la novena fecha de la Liga Águila I 2019.

Publicidad

El ‘Tino’ no titubeó y sin pelos en la lengua aseguró que el encuentro se lo llevará el verde de Antioquía.

Así se lo aseveró a GolCaracol.com. En la charla, se refirió al presente del cuadro paisa, respaldó el proceso del brasileño Paulo Autuori y tuvo palabras de elogio para Jorge Luis Pinto.

Vea acá: Mayer Candelo, a ser el ‘10’ desde el banco: oficializado como nuevo DT de Cortuluá

“No es de gratis que Millonarios vaya primero, hace mucho no lo estaban y es gracias a Pinto”, señaló el ‘Tino’.

Publicidad

¿Cómo analiza el clásico entre Millonarios y Nacional?

“Es un partido muy difícil y más en el momento por el que está atravesando Nacional, aunque justamente es el escenario perfecto para revertir su situación. A pesar de su presente, me gusta cómo juega. Lastimosamente hay jugadores que no están en su nivel. Millonarios, hace muchos años no era primero y tienen un técnico muy bueno”.

Publicidad

¿Qué opinión tiene de Paulo Autuori?

“Es un buen técnico, capacitado, ganador de la Copa Libertadores y al que conozco desde Brasil. Llegó en un momento delicado, porque no pudo contratar a los jugadores que quiso, es complicado trabajar así”.

¿Y de Pinto?

“Un técnico muy trabajador. Los jugadores le rinden y por eso su equipo va primero. Siempre exprime al máximo a sus futbolistas, saca lo mejor de ellos”.

Publicidad

Vea acá: Ni despedirse lo dejaron: Libertad no le permitió la entrada a Leonel Álvarez a sus instalaciones

¿Qué recuerdos tiene de los partidos contra Millonarios?

Publicidad

“La verdad muy duros, pero Nacional siempre salía a ganar. Eran partidos con ambas hinchadas y eso era un plus. Un espectáculo muy bonito. Uno como jugador se contagiaba de eso y daba el máximo porque terminaba jugando como un hincha más”.

¿Se atreve a decir cuánto queda el encuentro?

“Nacional va a ganar 2-1. Será un juego muy disputado, los dos equipos van a salir con todo lo que tienen; pero a Nacional en Bogotá siempre le va muy bien y por eso va a llevarse la victoria”.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados