‘El Tino’ y sus recuerdos frente al DIM: “En mi época con Nacional éramos los dueños del clásico”

En diálogo con GolCaracol.com, el exfutbolista recordó los duelos entre verdes y rojos, sus goles, las disputas con otros rivales y el recuerdo más grande que le dejó este encuentro.

Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentarán este sábado, a partir de las 5:30 p.m., en una nueva versión del clásico antioqueño, válido por la fecha 13 de la Liga Águila II-2018.

Aunque los dos equipos llegan a este encuentro en un momento complicado, por cuenta de los malos resultados y su deuda con el fútbol, el clásico es un juego aparte y siempre será especial para sus protagonistas.

Por eso nadie mejor para hablar del encuentro entre verdes y rojos que Faustino ‘El Tino’ Asprilla, quien tuvo la suerte de disputar varios de ellos vistiendo los colores de Nacional y dejó su huella como goleador, entre 1989 y 1992.

“A mí personalmente me fue muy bien, de todos los clásicos que jugué, solo perdí uno. En esa época nosotros éramos los dueños de ese clásico”, afirmó el exfutbolista en diálogo con GolCaracol.com.

“Es algo aparte, una semana antes uno puede sentir a la gente emocionada por querer ganar ese partido, es especial. Los mismos jugadores también lo sienten así, uno se los encuentra y lo percibe. Todos lo quieren ganar y darle esa alegría a la hinchada”, aseguró ‘El Tino’.

Para el exdelantero de la Selección Colombia y el Parma italiano el recuerdo más grande que le dejaron los duelos contra el ‘Poderoso’ fue el día que marcó los dos goles con los que Nacional se quedó con el clásico.

“Además no se los marqué al arquero porque lo expulsaron, se los hice al ‘Pipe’ (Carlos Alberto) Uribe, que se metió al arco. Y lo lindo es que era con estadio lleno y las dos hinchadas, en esa época no había tantos problemas, iban niños, ancianos. Era lindo”, rememoró.

Sobre los roces y las disputas que tuvo en cancha con sus rivales en el clásico paisa, dijo que “en uno nos dimos muchas patadas con ‘El Chino’ (Víctor) González Scott, él me metió un planchazo que me dejó una herida en un tobillo, que cada que veo la cicatriz me acuerdo de él. Ese fue el clásico que perdimos 3-2. Siempre estuvimos ganando, pero Medellín aprovechó cada error nuestro en la parte de atrás para marcarnos, eran muy efectivos. Ese partido terminó caliente porque inclusive me hicieron un penalti grandísimo que el juez no pitó y era el 3-0 para nosotros”.

Por último, ‘El Tino’ Asprilla analizó el presente de los dos equipos, que llegan a este juego liguero con realidades similares.

“Los dos llegan en un momento difícil. Medellín no anda bien, es un equipo de muchos altibajos y Nacional está en la búsqueda de encontrar su fútbol y también su entrenador, porque no se sabe si dejan a Hernán Darío Herrera o no”, concluyó.

