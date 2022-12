El uruguayo Rubén Bentancourt y Héctor Urrego, primeros jugadores que no seguirán en Santa Fe

Al atacante extranjero se le cumplió el contrato con el equipo rojo y no se le va a renovar. Mientras que el zaguero se despidió de sus compañeros el sábado pasado en una reunión con los dirigentes.

En Santa Fe los directivos, en cabeza del presidente Juan Andrés Carreño, comenzaron a pensar en el 2019 desde el sábado anterior y posterior a la eliminación de la Copa Suramericana a manos de Junior de Barranquilla.

Y aunque se espera comunicado oficial, en el cuadro 'cardenal' no continuará el atacante uruguayo Rubén Bentancourt, a quien se le finaliza el contrato y no se le renovará. El extranjero no dio el rendimiento esperado en el tradicional equipo bogotano.

Lea acá: Edwin Cardona "pide a gritos" su presencia en la final de la Copa Libertadores

De igual manera, el zaguero Héctor Urrego afirmó en Barranquilla tras la dolorosa derrota con los 'tiburones' que no iba a seguir vestido de rojo. Fuentes consultados por GolCaracol.com en el plantel de Santa Fe confirmaron que el sábado anterior, en una reunión de cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, Urrego se despidió de sus compañeros.

Otro de los temas que se deberán definir es el del arquero Miguel Solís, quien tuvo la oportunidad de tapar en los últimos duelos del semestre ante las lesiones de Róbinson Zapata y Leandro Castellanos. El vallecaucano podría permanecer en el club para 2019 y en las próximas horas se adelantarían las negociaciones.

Vea acá: La amorosa celebración entre Yoreli Rincón y Jay Oliveros tras la obtención de la Copa Libertadores

Y en las próximo horas, se deberá hacer oficial el regreso de Ómar Pérez al rojo bogotano después de pasar por Patriotas de Boyacá en este 2019.

Cabe señalar que los futbolistas están citados para regresar a labores el 4 de enero de 2019 con las respectivas evaluaciones médicas y al día siguiente, se dará inicio al trabajo de campo.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados