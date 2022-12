Eliser Quiñónes, en un dulce momento con Millonarios para enfrentar a Cúcuta Deportivo

El atacante de Millonarios pasa por un buen momento y en diálogo por GolCaracol.com se refirió a su destacado presente, lo que le pide el técnico y hasta habló de las críticas que tuvo.

Eliser Quiñónes está mostrando su mejor versión con Millonarios, y además de tener un lugar en el onceno titular del equipo, está aportando su cuota goleadora y de desequilibrio en el ataque del elenco ‘embajador’.

En charla con GolCaracol.com, el atacante nariñense habló sobre las razones de su destacado presente con el azul capitalino, el buen momento del equipo en el fútbol colombiano, lo que le pide el entrenador, de la forma en la que ha superado las críticas y lo que más le ha sorprendido de jugar en el club bogotano.

¿Cómo se siente usted con este buen momento que está viviendo en Millonarios?

“Bien, me siento muy contento, porque gracias a Dios he vuelto a subir mi nivel, las cosas me están saliendo como las hemos planeado, espero seguir así, dando lo mejor de mi partido tras partido, y espero que este domingo no sea la excepción”.

¿A qué se debe la mejor versión futbolística de Eliser Quiñónes?

“El trabajo, el profesor trata de sacar lo mejor de uno, siempre dice que uno tiene más por dar, es un técnico que exige mucho en el entrenamiento y eso lo ayuda a sobrepasar los límites. Se están haciendo las cosas bien y en los partidos trato de dar lo mejor y estoy correspondiendo a la confianza que me dan”

¿Qué le pide Jorge Luis Pinto?

“Con el profesor he tenido más la oportunidad y siempre me pide que sea ambicioso, que me asocie mucho con el balón, que me desmarque y que encare sin problema”

¿Qué consejos le da el entrenador?

“El profesor siempre dice que, si uno trabaja bien, así mismo le va, y tenemos un grupo muy sano, sabemos lo que queremos, y por ahora lo estamos consiguiendo. El primer paso es clasificar y estamos cerca y el segundo es tratar de darlo todo para llegar a la final. Tenemos un gran equipo y estamos para ser campeones”

Está aportando más cuota goleadora ¿Pinto le dio esa confianza para rematar más y cobrar los penaltis?

“Él siempre me dice que nunca lo va a regañar a uno por hacer la personal, él sabe que la cualidad mía es el pegue de media distancia, los buenos centros y los penaltis, gracias a Dios los que he pateado, los he marcado y en los entrenamientos los cobro bien”.

¿Qué piensa del Cúcuta, su próximo rival?

“Es un equipo que de visitante se para bien, tiene contragolpe, buenos jugadores y nosotros tenemos que estar bien en cancha, no darles ventajas y tener el balón. Además, desgastarlos, porque a los que juegan en calor les da un poco duro venir a Bogotá, y aprovechar esa ventaja”.

¿Qué ha sido para usted jugar en Millonarios?

“Jugar en Millonarios es una alegría para mí, siempre quise jugar en un equipo grande, se me dio la oportunidad y estoy muy contento en Millos, es un club que te exige mucho por lo grande de su hinchada. Siempre hay que estar a la altura de la institución y poderle seguir dándole alegrías, esperemos que a mitad de año con el favor de Dios podamos quedarnos con el título”

¿Le ha impresionado el apoyo de los hinchas en todos los estadios?

“Tenemos una gran hinchada, siempre acompañan en las buenas y malas, y eso nos da un plus para responderles, porque sabemos que hacen un esfuerzo grande por acompañar y viajar a cualquier lugar y les agradezco eso a ellos, que nos apoyan siempre”

Usted tuvo críticas, pero pasó de ser señalado a destacarse en la actualidad con Millonarios ¿Cómo toma usted eso?

“El fútbol es de revanchas siempre, y con la familia, personas cercanas a mí siempre me dan consejos, hay veces que uno por hacer las cosas bien, pues le va mal, la ansiedad no lo deja hacer las cosas bien a uno, el semestre pasado luego de la lesión no me pude volver a mi nivel, me costó mucho. Mi meta este 2019 fue hacer una buena pretemporada y aprovechar la oportunidad que Pinto me ha dado y he ido subiendo mi nivel, espero terminar el campeonato así y seguirle aportando al club”.