Eliser Quiñones: “Hasta el jugador más grande del mundo lo critican, por qué no lo harían conmigo”

De amores y odios. Así fue el paso de Eliser Evangelista Quiñones por Millonarios , equipo en el que los hinchas jugaron una parte importante mientras él estuvo en cancha.

Ahora, el futbolista nacido en Magüí Payán, empieza un nuevo camino en su carrera futbolística; Águilas Doradas le brindó la oportunidad en el nuevo año.

GolCaracol.com lo contactó en la ciudad del oriente antioqueño y analizó lo que fue su carrera por el equipo azul capitalino.

“En Rionegro contrataron para complementar con lo que había y a mitad de año pelear el título”

¿Cómo califica su paso por Millonarios?

“En el fútbol, hasta el jugador más grande del mundo lo critican, por qué no lo harían conmigo. Había partido en los que a uno no le iba tan bien como quería y había otros donde todo salía. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita, en un gran club como Millonarios, con una gran hinchada. Yo le agradezco a las personas que siempre me apoyaron y también a los que no. En el último año no se dieron las cosas como uno quería, pero hay que levantar la cabeza y seguir para adelante”.

¿Qué le dejó su paso por Bogotá?

“Cuando uno llega a un equipo grande, siempre hay que responder y hacer las cosas bien. La capital me dejó muchas enseñanzas, encontré a una gran familia, dejé muy buenos amigos allá, es una gran institución, vuelvo y digo que en el último año quería salir con un título, pero no se dieron las cosas, por temas de pandemia y demás. Lastimosamente se me acabó el contrato, tuve que salir del club, pero agradecerle a todos los que me apoyaron”.

Su opinión sobre Alberto Gamero

“Es una gran persona, es un gran ser humano; no tengo queja. Agradecerle también a él por la oportunidad que me brindó cuando se me había vencido el contrato recién apenas llego. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para con él”.

¿Tiene algo para decirle a la hinchada de Millonarios?

“Primero en que confíen en el equipo que tienen y que tienen un excelente técnico. Y segundo, a algunos hinchas, que no son todos, a los que esperan que al equipo le vaya mal para criticarlo; solamente les pido que de verdad sean hinchas y apoyen así como lo hicieron al final del 2020, a lo último cuando se dieron los resultados”.