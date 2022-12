Elkin Blanco: "Contra Boyacá Chicó fue mi último partido con América"

El volante, quien llegó al elenco escarlata a mitad de 2017, sorprendió con el anuncio, en el que además informó que le van a realizar un procedimiento médico en sus tobillos.

Luego de la victoria de América por 3-0 sobre Boyacá Chicó, Elkin Blanco aseguró que fue su ultimo partido vestido de rojo.

“Tengo un problema en un tobillo y me tengo que hacer unos exámenes. Además, por parte de la directiva del América se me informó que mi contrato que vence en junio no será renovado", aseguró Blanco, quien incluso dijo que ya se había despedido de sus compañeros.

Durante su paso por América, Elkin Blanco mostró un aceptable rendimiento.

"A mis compañeros les desee muchos éxitos, que ojalá las cosas se les den para que América pueda meterse en el grupo de los ocho",

Por su parte, el médico de la institución roja, el doctor Germán Ochoa, aseveró, “con Elkin habíamos decidido hace unas semanas hacer esa revisión por una situación que le viene molestando, pero la fuimos dilatando y ahora la vamos a realizar. Es un procedimiento que le toma dos meses de recuperación y la idea es ganar tiempo pensando en el jugador, para que en el siguiente torneo pueda estar a plenitud con el equipo donde juegue"