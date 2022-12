Elkin Soto: “No me he retirado del fútbol profesional como mucha gente piensa”

El mediocampista manizaleño, de 38 años, habló con GolCaracol.com y aseguró que se entrena con Once Caldas, a la espera de resolver su futuro.

Elkin Soto cumplió en 2016 su deseo de regresar al equipo de sus amores, el Once Caldas, de Manizales, después de estar 11 años por fuera del país.

‘El Sultán’ venía de jugar ocho temporadas con el Mainz 05, de Alemania, equipo en el que fue ídolo y tuvo una despedida con todos los honores, luego de superar una dura lesión en la rodilla izquierda que pudo terminar con su carrera.

“En lo personal, estoy feliz de volver a casa y de volver a vestir la camiseta del Once Caldas. Disfruté los 20 minutos que jugué”, aseguró el mediocampista en el primer partido profesional que disputó en su regreso al equipo y que terminó con derrota 2-1 para los albos frente a Rionegro, el 17 de julio de ese año.

Entre la segunda mitad de 2016 y todo 2017, Soto Jaramillo disputó un total de 47 partidos, contando Liga y Copa Águila, y marcó solo dos goles con Once Caldas.

Sin embargo, este año no logró ponerse de acuerdo con la dirigencia para continuar en el plantel profesional y actualmente se encuentra sin equipo, pero con ganas de continuar.

El mediocampista manizaleño, de 38 años, está convencido de que a su historia le quedan un par de capítulos más y por eso se sigue entrenando a la espera de resolver su futuro.

¿Usted sigue vinculado al Once Caldas?

“No, este año no estuve vinculado por falta de comunicación, sucedieron algunas cosas, pero nada que dañara la relación con los directivos, ni con el cuerpo técnico. Hemos tenido contacto, diálogos, e inclusive esta semana estoy entrenando de nuevo con el equipo, pedí permiso para hacerlo. El cuerpo técnico y los directivos vieron con buenos ojos que yo pueda entrenar y espero seguir así durante las próximas semanas”.

¿En sus planes está continuar o piensa retirarse del fútbol?

“A mí me gusta mucho estar dentro del equipo, sentir un camerino, yo no me he retirado del fútbol profesional como mucha gente piensa. Tengo las ganas y la energía para buscar otra vez la posibilidad de jugar”.

