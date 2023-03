Elkin Soto, tras la victoria de Once Caldas: "Sobre mi futuro inmediato no me han comunicado nada"

Once Caldas se llevó una valiosa victoria 0-1 sobre Atlético Bucaramanga y registró su segundo triunfo en la liga del fútbol colombiano. Si bien el 'blanco' sacó el encuentro adelante con un jugador menos los últimos 20 minutos, careció de muchas opciones de gol. El técnico encargado Elkin Soto dio sus impresiones y fue autocritico por el desempeño de sus dirigidos.

Más allá del resultado, en el equipo se ha especulado con la llegada de un DT en propiedad, sin embargo, Soto dejó en claro que "sobre mi futuro inmediato no me han comunicado nada, viajamos para este partido, sacamos el resultado, mañana descansaremos, regresamos a Manizales y veremos que deciden en la parte directiva".

A continuación más declaraciones de Elkin Soto:

¿Cómo ganó el partido, generando tan pocas llegadas en ataque?

"Yo creo que hay formas de ganar un partido y lógicamente también de perderlo. Rescato que cuando uno no juega bien tiene que correr y luchar, poner ese granito más de arena y luchar hasta el final. Cuando no se encuentra el equipo cómo lo vivió hoy, pues uno ve que el grupo y el equipo lo está sufriendo y lo hace todo junto. Otra cosa es que uno no se encuentre y los compañeros se empiecen a hundir más por los errores que puedan llegar a cometer. Eso yo no lo quiero para mi equipo. Hay que mejorar muchas cosas, los jugadores entraron al camerino y de una vez empezaron a ser autocríticos a hablar entre ellos y a corregirse y eso es muy valioso dentro de un camerino.

*Sobre las sustituciones que realizó

"Los cambios uno siempre trata de hacerlos para mejorar el equipo, con la doble línea de cuatro queríamos abarcar más el amplio de la cancha Y cerrar un poco los espacios que nos estaba ganando Teófilo Gutiérrez y Javier reina detrás de los volantes de primera línea. Al poner dos volantes en esta zona, lo manejaron muy bien los muchachos y también tratamos de buscar velocidad por los costados con Luis Miranda y David Lemos".

¿Por que Once Caldas no juega bien?

"Conozco la filosofía del Once Caldas y su historia, siempre tuvimos un equipo que brindaba espectáculo y tuve la fortuna de estar en esos años y conozco lo que quiere el hincha. Tenemos una nómina con jugadores con muy buena técnica, con recorrido, jugadores jóvenes y entiendo perfectamente que nuestra filosofía y nuestra historia marca que Caldas sale a jugar buen fútbol vaya a donde vaya. También hay que reconocer que los resultados van generando en los jugadores desconfianza e inseguridad, quieren intentar hacer algo, pero con el miedo volver a equivocarse y ahí donde hay que trabajar con ellos, generar un equilibrio emocional, que fue lo que intenté hacer con mi grupo de trabajo desde que me asignaron la dirección del equipo".

¿Qué rescata del equipo en los partidos que ha dirigido?

"Rescato la apertura que tuvo el grupo hacia mí y hacia el cuerpo técnico; el día a día de trabajo; que ellos tienen las ganas de cambiar y lo que se está viendo actualmente también, el cambio de sistema de juego porque pasamos de una línea de cuatro a una línea de tres".

*Sobre lo difícil de marcar en defensa a Teófilo Gutiérrez

"Todos conocemos lo que puede dar Teófilo Gutiérrez en cuanto al funcionamiento de un equipo, él sabe interpretar muy bien el juego, sabe lo que pide la jugada. En el primer tiempo 'Teo' estaba buscando muy bien los espacios que estábamos dejando atrás de nuestra primera línea de volantes. En el momento que él sale del terreno de juego eso evidentemente afectó el funcionamiento de Bucaramanga".