Emanuel Olivera: “Vengo al Junior con mucha ilusión y con ganas de conseguir títulos”

El Junior de Hernán Darío Gómez está fortaleciéndose cada vez más de cara al segundo semestre. Más allá de la única contratación confirmada, Pablo Rojas, han llegado otros jugadores a la 'arenosa', como son el caso de Gonzalo Lencina y ahora Emanuel Olivera, quienes estarían próximos a ser anunciados como nuevos refuerzos.

Alrededor de las 10:10 a.m., el avión que transportaba a Emanuel Olivera aterrizó en la ciudad costera del Atlántico. Tras descender de la aeronave, se dirigió hacia un hotel ubicado al norte de la ciudad, donde sostuvo entrevistas con distintos medios de comunicación para hablar sobre su incorporación al equipo del Junior.

“Estoy muy contento porque es un reto muy lindo para mí. La verdad tenía muchas ganas de venir y bueno acá estamos para aportar un granito de arena y que todo salga bien. Yo sé que estaban hablando con el empresario, pero bueno tenía la cabeza en Banfield y esta semana que pasó se definió todo y acá estamos, gracias a Dios se dio todo bien”, expresó el zaguero, quien se encontraba acompañado de su agente.

Igualmente, dejó sus intenciones claras vistiendo la camiseta con el Junior de Barranquilla, “uno viene a ganar cosas, siempre he dicho que vengo, y a donde vaya, es a ganar títulos, y esa la mentalidad que tiene uno, aportar este granito de arena y dar lo mejor para el club”, señaló.

También enfatizó en que el tema del clima será algo de lo que tendrá que adaptarse. “Venía con continuidad, tuve que parar unos días por un tema contractual, que es normal. Obviamente hay que adaptarse al clima, no es fácil venir acá, pero hay que estar a disposición lo antes posible para poder adaptarse. Vengo a jugar de verdad, no me gusta perder a nada, vengo con ilusión de ganar cosas importantes y darlo todo”, comentó Emanuel Olivera.

Emmanuel Olivera en acción de juego con Banfield. @CAB_oficial

Además, manifestó su deseo de estar a la altura de las expectativas y dar lo mejor de sí en su nueva etapa deportiva, “los equipos por ahí se arman de atrás para adelante, por hay muchos equipos que tratan de reforzarse así, esperemos venir y hacer las cosas bien, que el equipo tenga esa seguridad, porque de pronto tenía esas falencias. Hay que estar a la altura y entregar el máximo”.

Aunque todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con Hernán Darío Gómez, el defensor expresó su admiración y elogios hacia la destacada trayectoria del entrenador. Reconoció su importancia en el mundo del fútbol y mostró su entusiasmo por trabajar bajo su dirección.

“No tuve la oportunidad de hablar con el profesor, ahora que estoy acá seguramente vamos a hablar y tranquilo. En estos días terminamos estudios y luego cerrar de una vez, vengo con mucha ilusión de estar acá. Un grande, tuve muchas referencias de él, es una gran persona. Seguramente en estos días hablaré con él”, señaló.

Finalmente, Emanuel Olivrera afirmó que sus experiencias anteriores jugando en Barranquilla han sido desafiantes, pero está decidido a adaptarse rápidamente. Reconoce la exigencia del entorno y la intensidad del fútbol en la ciudad, pero confía en sus habilidades y en el apoyo de su equipo para superar cualquier dificultad y mostrar un buen rendimiento en el terreno de juego. “Venir a jugar acá es muy duro. Años atrás he venido con Colón y la he pasado mal, es una plaza complicada, que todos los equipos lo sufren. Ahora hay que ponerse a entrenar y adaptarse lo más rápido posible”, culminó.