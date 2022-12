Emerson ‘Piojo’ Acuña: “Si en la actualidad yo hiciera ese ‘piscinazo’, me mandan a la cárcel”

El exjugador barranquillero habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y se refirió a la recordada simulación dentro del área en un partido de Junior contra América, que generó polémica, en 2008.

Emerson ‘Piojo’ Acuña quedó marcado por aquel ‘piscinazo’ en un partido de cuadrangulares entre Junior y América, que terminó en gol para los ‘tiburones’, en noviembre de 2008.

Este jueves, el exjugador barranquillero recordó aquella simulación, en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, algo que lo marcó y que de hecho en esa oportunidad recibió una fuerte sanción.

“Es una jugada que primero no se me pasó por la mente hacerla, pasó como cualquier jugada, marcó mucho mi vida del fútbol, mi carrera. Sirvió para mejorar muchas cosas, sancionar a los que simulaban o ‘piscineros’, como hasta ahora me siguen catalogando. Yo siempre se lo he dicho a la gente, no lo hice con mala intención, no lo hice con el propósito de ofender a ninguna institución, sino que la jugada salió, y yo pensé que la bola la alcanzaba, me tiré, en su momento había dicho que era penalti, muchos me dijeron que me rectificara, pero todos saben que fue un ‘pisicinazo’, una tirada en el área”, contó El ‘Piojo’ Acuña.

Además, el exjugador mencionó que recibió una fuerte sanción, y lo que pensaba que le hubieran hecho si hubiera hecho esa simulación en la actualidad.

“En ese año recuerdo me colocaron seis fechas de suspensión, porque en pleno partido me expulsaron, y la expulsión, más la simulación, me metieron cinco millones de multa. En este tiempo hubiese hecho esa jugada me hubieran puesto 100 millones de pesos y me mandan a la cárcel”, finalizó.

La explicación del árbitro

Por último, el árbitro de ese partido entre Junior y América, José Luis Niño, recibió fuertes críticas, y explicó por qué pitó el penalti.

“Esa fue una cantidad de sucesos, en Barranquilla ocurrió que llovió, el terreno estaba muy blando, y debíamos tener cuidado con la simulación por el estado del terreno. Al minuto 17 es Emerson quien arranca una jugada por derecho, se la pasa a Giovanni Hernández, yo estaba cerca de Giovanni, yo pensé que iba a enganchar y que lo cruzaban, y me quede esperando esa jugada, porque él lo filtro por entre los jugadores del América, cuando veo la jugada ya estaba Acuña contra el piso, no tuve el ángulo suficiente. Ya luego vi al asistente y en un mal gesto técnico le entendí a uno de mis compañeros que había sido falta, ya cuando la vemos al otro día el error había sido grande”, finalizó.

