Emerson Rivaldo Rodríguez marcó el camino del triunfo para Millonarios , que este domingo se quedó con los tres puntos al vencer 2-1 a Bucaramanga, en el estadio El Campín.

Y es que el atacante nacido en Buenaventura, Valle del Cauca, pasa por un nivel superlativo, por eso en charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ , habló de su presente y de sus pretensiones en el club.

* Buen ambiente en el ‘kínder de Gamero’

“No me incomoda nada, suena gracioso la verdad, el kínder del profe. Todos los pelados tratando de salir adelante. Siempre nos ponemos a hablar de cómo sería de lindo quedar campeón con Millonarios, es algo que casi nunca se ha visto. Nos preparamos para eso y con la ayuda de Dios, ojalá sea este semestre”.

* Alberto Gamero y sus palabras

“Contento con el resultado, pero siempre que toca mejorar unas cosas, nos dijo que teníamos que descansar bien. Se viene un partido importante contra América, tal vez el más importante, es vital ese partido allá en Cali”.

* Opinión de Guarín y Uribe

“La experiencia que ellos han vivido dentro del fútbol, las circunstancias y el nivel que siempre han tenido. Ellos son espejo, la humildad con la que ellos entrenan es imponente”.

* El tema de la ida de Guarín

“En la parte táctica nos ha ayudado mucho, en la parte de jerarquía va a ser una baja importante, si se va”.

* Guarín, como un espejo

“Yo a él lo veía jugando en la Sub-20 que yo estaba chiquitico, uno saltaba en la casa, aunque nosotros éramos más hinchas de Brasil”.

* Afición por Brasil

"Viendo a los grandes de Brasil. A nosotros nos ha gustado mucho el ‘jogo bonito’, me gusta mucho Neymar. A mí me gusta enganchar, eso es como de familia, nunca lo he practicado, creo que eso viene mucho en la sangre. Me gustaría conocer las playas de Brasil. No me veo en Brasil, pero me gustaría jugar en Santos o Palmeiras".