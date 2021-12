Emilio Gutiérrez, presidente de Nacional: "Lo sucedido en el partido contra Cali, nos dolió"

La situación de Atlético Nacional no es la mejor. Luego de arrazar en el 'todos contra todos' y de coronarse campeón de la Copa Colombia, vive un momento complicado en los cuadrangulares finales, tras empatar frente al Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira, y perder contra Deportivo Cali, que tenía 10 hombres, tras la expulsión de Darwin Andrade.

Frente a ello, el presidente del conjunto 'verdolaga', Emilio Gutiérrez, se pronunció en entrevista con 'ESPN'. Allí, fue claro al expresar que "en noviembre tuvimos un pico de rendimiento, pero el punto crítico fue el partido contra Cali, donde había superioridad numérica, se definía gran parte de lo que venía y no estuvimos a la altura. Estamos para corregir lo se debe, pero no nos daremos por vencidos. Tenemos la ilusión de que podremos corregir."

De igual manera, le preguntaron por la continuidad de Alejandro Restrepo, quien tomó las riendas del equipo para este semestre. "Estamos convencidos de que en él tenemos un representante fiel de lo que es Nacional. Sabemos que tenemos que mejorar, pero seguiremos fortaleciendo el equipo. Para conseguir la Copa Libertadores de 2016, se empezó con un proceso en 2011 o 2012. En Alejandro vemos lo necesario para iniciar el proyecto", dijo.

Pero entonces, ¿Qué pasó con Atlético Nacional? Esa es la pregunta que sus aficionados se hacen. "El tema no es físico, hay otras razones. Ese juego contra Cali se debe dejar aparte porque no nos representa. Se jugó mal y se debe pensar en las siguientes fechas. No voy a entrar a valorar nada, pero el equipo no hizo lo que tenía hacer en el segundo tiempo. Somos optimistas en que seguiremos con las aspiraciones de pelear por el título", añadió.

Por último, sentenció que "tenemos que utilizar las herramientas a nuestro favor. Acompañamos todas las posibilidades que cualquier jugador en Nacional puede tener. Por eso, lo sucedido en el último partido nos dolió tanto. Hay maneras de lograr cada uno de los objetivos y se aprovecharán las herramientas."

El próximo reto de Atlético Nacional será frente al Deportivo Cali, en el estadio Atanasio Girardot, este miércoles 8 de diciembre, a las 7:30 de la noche, por la cuarta jornada de los cuadrangulares de la Liga colombiana II-2021.