Emmanuel Olivera alista sus maletas para regresar a Colombia: Banfield anunció su salida

El traspaso de Emanuel Olivera al Junior de Barranquilla parece estar en marcha, respondiendo a la solicitud prioritaria del entrenador Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. El estratega busca reforzar tanto la defensa como el ataque del equipo, y el defensor argentino encaja perfectamente en su búsqueda.

Olivera parece cumplir con los criterios de búsqueda establecidos por el director técnico del club barranquillero, y se espera que su incorporación refuerce de manera significativa al equipo. Los seguidores del Junior se encuentran ansiosos por recibir el anuncio oficial de la llegada del defensor argentino.

Vale la pena recordar que el futbolista argentino jugó recientemente en Atlético Nacional y fue excluido de los nuevos proyectos del entrenador Paulo Autuori. Terminando así nuevamente en territorio gaucho, defendiendo los colores de Banfield.

Publicidad

De esta manera, durante el fin de semana se dio a conocer la noticia sobre un importante avance por parte del futbolista Olivera para poder concretar su llegada al equipo Tiburón.

Y es que el conjunto 'Taladro' anunció mediante sus redes sociales la desvinculación de su futbolista. "El jugador Emmanuel Olivera discontinuó su contrato con Banfield y regresará a Colombia para continuar su carrera".

El jugador Emmanuel Olivera discontinuó su contrato con Banfield y regresará a Colombia para continuar su carrera. pic.twitter.com/ERLhAtGZSW — Club A. Banfield (@CAB_oficial) June 19, 2023

Publicidad



La posible contratación de Emanuel Olivera ha generado opiniones encontradas entre los fanáticos del Junior de Barranquilla. Por un lado, están aquellos que ven en él un refuerzo ideal que puede aportar su experiencia y calidad a la defensa del equipo. Confían en que su llegada será positiva y fortalecerá el rendimiento del conjunto.

Sin embargo, también existen dudas y escepticismo por parte de algunos seguidores. Algunos argumentan que el paso de Olivera por el Atlético Nacional y su posterior salida del club no son un buen augurio. Consideran que si Autuori, entrenador reconocido en el ámbito futbolístico, no lo tuvo en cuenta para sus nuevos proyectos, es porque quizás no cumple con las expectativas requeridas.

A pesar de estas discrepancias, la negociación entre el Junior de Barranquilla y Emanuel Olivera ha avanzado significativamente, aunque aún se desconocen los detalles exactos del acuerdo.

Eso sí, la llegada del defensor argentino al Junior de Barranquilla sería una adición importante al plantel, ya que cuenta con experiencia en el fútbol colombiano y ha demostrado su calidad en sus anteriores clubes. Su versatilidad en la defensa y su capacidad para sumarse al ataque serían aspectos valiosos para el equipo de 'Bolillo' Gómez.

Publicidad

Ahora solo queda esperar el anuncio oficial por parte del club para conocer todos los detalles de esta nueva contratación. Los hinchas del Junior estarán atentos a las noticias y expectantes ante el posible refuerzo de Emanuel Olivera, esperando que su llegada sea un impulso para alcanzar los objetivos planteados en la próxima temporada.