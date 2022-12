“Empezaron a rumorear que yo era el que decía que sacaran a 'Chonto' y al mismo Bernal"

El estratega del Huila, Dayron Pérez, luego de las acusaciones de dos periodistas y de las amenazas por parte de una barra brava habló con ‘Blog Deportivo’ sobre el tema y manifestó sus opiniones al respecto.

Dayron Pérez, técnico encargado del Huila, dialogó con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y desmintió lo que algunos periodistas deportivos dijeron, asegurando que él asesoraba al presidente para decisiones importantes. Además, no le prestó mayor atención a la amenaza de una barra brava del equipo.

En los últimos días Pérez manifestó en un comunicado que: “He sido víctima de dos periodistas deportivos, estos han lanzado toda serie de aseveraciones graves e irresponsables, aprovechándose de la situación actual del equipo, que, a la fecha en sus medios de comunicación, han puesto en tela de juicio mi honorabilidad y aún más grave, colocaron en riesgo la integridad de mi familia y la mía”.

A pesar de las amenazas y, de lo que se dice de él, el ahora entrenador aseguró: “Yo cada día me levantó con ganas de dar lo mejor y mantener mi puesto, para mejorar como entrenador”.

¿Quién lo amenazó?

“De una barra llamada Alta Tensión Sur llegaron las amenazas a los directivos y también mencionan mi nombre”.

¿Qué decía la carta en su contra?

"Dicen que no responden por la vida y de lo que suceda de aquí en adelante a nuestra familia, directivos y cuerpo técnico, pero lo raro es que la barra no es brava y eso, no va a pasar a mayores. Tocaba frenar ese tema". .

¿Cuáles fueron las acusaciones de los periodistas deportivos a usted?

“Se empezó a rumorar que yo saque a ‘Chonto’ (Luis F. Herrera) y a Bernal (Jorge Luis), cuando eso no existió. Luego hubo un inconveniente con Kevin Agudelo, yo lo formé y lo ayudé a consolidarse en el equipo profesional, porque esos dos periodistas transmitieron que yo le había pedido 600 millones por la transferencia, cuando yo no tengo nada que ver ahí".

