Empezó la era Mayer Candelo en el Deportivo Cali: este domingo dirigió su primer entrenamiento

Deportivo Cali comenzó una nueva era, esta vez de la mano de Mayer Candelo, un ídolo de la institución y que buscará que el equipo sea protagonista en la liga de fútbol colombiano 2022-II.

Por eso, el sábado fue oficializado como nuevo timonel del equipo ‘azucarero’ y este mismo domingo dirigió su primer entrenamiento.

“Primer día en la oficina. ¡Dale, profe!”, escribió el Deportivo Cali en sus redes sociales y lo acompañó de una foto de Candelo ya con la indumentaria del club.

Además, en las recientes horas el club vallecaucano le dedicó un video al exjugador, quien brilló durante varias etapas con la camiseta ‘azucarera’ y es considerado un ídolo.

“Un amor para toda la vida. Llegó a los 7 años al club, cumplió su sueño de ser profesional, llenó de magia con su fútbol y fue campeón. Ahora llega a la dirección técnica para seguir escribiendo su historia con el glorioso Deportivo Cali”, se leyó en las redes.

Ahora, Mayer Candelo comenzó a trabajar en su faceta como entrenador, en su segunda experiencia como director técnico, ya que la primera fue con el Cortuluá.

Cabe recordar que Candelo tomará el lugar de técnico que dejó el venezolano Rafael Dudamel, quien aunque logró se campeón a final de año del 2021, en el primer semestre de este 2022 el Cali no tuvo unos buenos meses y no clasificaron a los cuadrangulares semifinales. A eso se le suma que en Copa Sudamericana no pudo vencer a Melgar, y por mutuo acuerdo terminó el vínculo con la institución verdiblanca.

¿Cuándo sería el debut de Mayer Candelo como técnico del Deportivo Cali?

Todo apunta a que el técnico ‘azucarero’ se estrenaría con el cuadro vallecaucano el próximo jueves 14 de julio, en el partido contra Deportes Tolima, a las 8.10 p.m.

¿En qué equipos jugó Mayer Candelo como futbolista profesional?

“Deportivo Cali, América, Cortuluá, Millonarios, Tolima y Atlético Huila (Colombia), Vélez Sarsfield (Argentina), Universidad de Chile (Chile), Universitario, Juan Aúrich y César Vallejo (Perú).