En Argentina no saben nada del regreso de Dayro Moreno al fútbol colombiano En Argentina no saben nada del regreso de Dayro Moreno al fútbol colombiano. Aunque en nuestro país han surgido versiones que acercan al delantero de Chicoral a Santa Fe y Tolima, desde suelo argentino no saben de esos acercamientos.