"En Atlético Nacional no estamos en crisis, no hay una situación caótica; habrá inversión"

Atlético Nacional tuvo un año con altibajos. En el primer semestre se coronó campeón, mientras que en la Liga II-2022 ni siquiera clasificó a los cuadrangulares finales. A falta de dos jornadas de culminar el ‘todos contra todos’, el ‘verdolaga’ contrató a Paulo Autuori, sin embargo, no lograron el pase a la fase definitiva.

Este jueves, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, Mauricio Navarro, el presidente del conjunto antioqueño, habló sobre la posible llega de Francisco Da Costa, el presente del club y el proyecto del 2023 de la mano del entrenador brasileño.

A continuación, las declaraciones de Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional:

¿Cómo va la vinculación del jugador Francisco Da Costa?

“Todavía no hay nada concreto porque hay unos temas que ajustar con Bolívar de La Paz, se ha adelantado la negociación, pero todavía faltan temas por definir y por acordar. Es un jugador que ha tenido ofertas en el mercado internacional: en Argentina, en Singapur y en países como Arabia Saudita. Él quiere jugar en Colombia, lo entusiasmó que el técnico es Autuori y él ha hecho un esfuerzo y se ha prestado para que las negociaciones avancen. Ya se avanzó en examen médicos, pero no se ha cerrado nada, quiero ser claro en ese sentido”.

¿Qué saben de Francisco Da Costa como futbolista?

“Es un jugador que ha hecho una muy buena campaña en Bolívar, en Paraguay y también tuvo una buena figuración en los reportes y en la data. En las averiguaciones se habla de un jugador que nos puede rendir mucho aquí en el fútbol colombiano, un jugador potente y fuerte. Tenemos fe de que puede rendir bastante”.

¿El alto precio del dólar afecta las negociaciones de un equipo como Atlético Nacional?

“Si, porque es que el dólar por encima de 5.000 pesos condiciona cualquier empresa que quiera negociar, pero nosotros ya habíamos definido un presupuesto para trabajar en las negociaciones. No es que estemos en crisis, ni que sea una situación caótica, así que habrá inversión”.

¿Sobre los jugadores que son propiedad de Atlético Nacional, pero militan en otros clubes, qué decir?

“Eso viene tiempo atrás, se llegaron a tener cerca de hace seis u ocho años como 72 jugadores por fuera del club. En este momento podemos tener entre 12 y 17 jugadores por fuera, sin embargo, nos sirven como posibilidad de canje con otros equipos, como posibilidad de negocio o que se formen otros equipos y puedan volver a Nacional. Es muy difícil que un equipo como nosotros solo tengo 20 a 30 jugadores y por fuera ninguno. Le pongo un caso de Santa Fe, Neyder Moreno está teniendo una recuperación futbolística muy buena, es un jugador interesante que podría volver al club y nos deja muy contentos que esa inversión que se ha hecho, se esté viendo en su valor”.

¿Cuándo finaliza el préstamo de Neyder Moreno?

“Tendría que ver hasta cuándo va el préstamo, me parece que es hasta junio del año entrante, entonces tenemos mirar en qué condiciones está el préstamo, yo lo puse como un ejemplo simplemente, no es que estemos anunciando que Neyder vaya a regresar, más allá de que está haciendo una buena campaña”.

¿Se han contactado con el jugador Juan Felipe Aguirre?

“Felipe es un jugador que se hizo en la cantera de Atlético Nacional, yo recuerdo que él estuvo junto a Sebastián Gómez en Leones, después salió el fútbol mexicano y luego al fútbol uruguayo. Es un nombre que lo han puesto sobre la mesa, lo hemos analizado, pero no hay nada concreto. Es un jugador interesante hecho en la casa y antioqueño, y uno le da valor a eso. Está entre las posibilidades, pero no hay nada concreto. Además, entendemos que también tiene su contrato con el equipo uruguayo donde presta sus servicios”.

¿Cómo va la renovación de Emanuel Olivera?

“Es un jugador apreciado por la hinchada verdolaga. A él se le envía una carta en agosto para renovar. Durante un tiempo no hubo mayores avances, hasta hace poco el jugador y su representante hicieron un pedido. Nosotros estamos analizando, se nos hace que es un pedido por fuera de las posibilidades de nuestro fútbol colombiano y estamos tratando de analizar y hacer un acuerdo para acercar las partes. Es un jugador que ya ha sido doblemente campeón con Nacional en Liga y en Copa. Hay que tener en cuenta que ha sido un profesional a carta cabal, nunca se ha lesionado y nosotros queremos contar con él, pero nosotros tenemos un presupuesto sobre el cual trabajamos y no nos podemos desfasar, ya que tendríamos que dejar de hacer otras negociaciones con otros jugadores”.

¿Cómo es la situación financiera del club?

“La palabra austeridad asusta mucho, nosotros no estamos en crisis y no estamos en una situación caótica, lo que pasa es que no queremos llegar a eso. Hemos hecho todo con cautela, pero habrá inversión. Si usted va al mercado puede ver que un jugador como Francisco Da Acosta está sobre los tres millones de dólares”.