En Barranquilla hay un solo clamor: "Que Teófilo Gutiérrez no se vaya de Junior"

Teófilo Gutiérrez se despidió del Junior de Barranquilla, con un sentido homenaje en sus redes sociales, el club hizo lo propio horas después y toda la hinchada 'tiburona' explotó.

Este sábado, la afición 'currambera' se citó en las inmediaciones de la sede del cuadro 'rojiblanco' para unirse en una sola voz: "Que Teófilo Gutiérrez no se vaya de Junior", fue el grito que más se escuchó.

Fueron varias horas las que estuvieron los hinchas, quienes dejaron pintadas las paredes de la sede con el claro mensaje a favor de uno de los ídolos del cuadro barranquillero.

De momento, Junior no se ha pronunciado al respecto. Para la próxima temporada, el equipo no contará con Gutiérrez, ni con Miguel Ángel Borja, tal como se anunció en sus redes sociales, algo que claramente no tiene contentos a sus fans.

✅Las distintas barras del Junior se manifestaron en la sede administrativa expresando su molestia ante la marcha de Teófilo Gutiérrez, la frase "Teó no se va" era la más coreada, también escribieron en la fachada de la sede la misma frase de "Teó no se va". pic.twitter.com/k0XrqRh2K1 — Elias Meriño Informa Deportes (@EliMerino7) July 3, 2021