En Boyacá Chicó aseguran que le fallaron a su equipo femenino en el departamento de Casanare

Para este 2023, en Boyacá Chicó los directivos tomaron la decisión de conformar el equipo femenino para encarar la Liga profesional que organiza la Dimayor y que terminó con Santa Fe como campeón, tras superar en la final a América de Cali. Y dentro de las decisiones que tomaron, se llevaron a la nómina a jugar en calidad de local en la ciudad de Yopal, en el departamento de Casanare.

Según Eduardo Pimentel, dueño del Chicó, tanto la Gobernación, como el Inder de dicho departamento, no respaldaron al club en la presente temporada.

Así lo comentó en una charla con Gol Caracol. "Muy lastimoso. Es una situación muy incómoda porque nosotros no queríamos salir con el fútbol femenino. Habíamos estado siempre pensando en el fútbol femenino, hoy día con la igualdad de géneros, que me parece muy importante, era vital el poder salir. Sin embargo, se tomaron unas malas decisiones. Engañaron al Boyacá Chicó, a las niñas. El señor Gobernador del Casanare, Salomón Sanabria, con quien hablé y quedamos claros que ellos iban a aportar unos dineros para el sostenimiento de la categoría del fútbol femenino, pero no. Acogieron el fútbol femenino, en el estadio de Yopal, pero todo lo cobraron y todo se tuvo que pagar. No hubo nada de lo que se comprometieron".

"Allá en Casanare, le dieron una bofetada al fútbol femenino, a las mujeres, cuando hablamos de equidad de género, de igualdad en Colombia. Les quitaron sus pagos, el club tuvo que asumir directamente una responsabilidad. Me reuní con el Gobernador, con el señor Fabián Peralta, de Indeportes Casanare. Pasa del tema deportivo a un tema administrativo, algo que es muy desagradable", agregó el máximo accionista de Boyacá Chicó, que reconoció que aún no le han terminado de pagar el 100 por ciento a todas las futbolistas.

Eduardo Pimentel finalizó y comentó que "es bueno que la gente sepa y entienda que Casanare no respetó el fútbol femenino. Fallaron totalmente, también en el Inder de allá. Podemos instaurar todas las denuncias y demandas; pero ustedes saben que eso no termina en nada. El engaño fue total, nos tiene molestos. Y me apena, porque conozco el departamento del Casanare de gente seria, correcta, activa, pero su gobernador y la gente que lo rodea, ha dejado un muy mal sabor de boca".

La respuesta desde Casanare, tras los señalamientos de Boyacá Chicó

Gol Caracol consultó la versión de Fabián Peralta, director del Instituto de Deportes del departamento de Casanare, sobre lo sucedido con el club 'ajedrezado'. Y así comenzó indicando que "en el caso del fútbol profesional femenino y del Boyacá Chicó hay que decir que es un proyecto privado, en el que no se pueden invertir dineros públicos. Ellos vinieron acá por su voluntad, llegaron inicialmente en asocio con un equipo de Bogotá y luego sí vinieron Eduardo y Nicolás Pimentel, a quienes conocí. Lo que inicialmente ofrecimos fue el préstamo del estadio Santiago de las Atalayas, les dijimos que se necesitaban las fechas para cuadrar, que el tema de recursos era complicado legalmente hablando".

El funcionario público agregó que "entiendo que en el segundo mes se empezaron a colgar en los pagos, nosotros nunca hablamos de apoyo económico; porque reitero que eso se puso de manifiesto. Nos dijeron que se ayudara acá con platas, pero legalmente no se puede. Ellos están diciendo que les incumplimos, pero no dijimos que íbamos a dar recursos, no tenemos vinculación alguna. Acá para nosotros es tema cerrado".