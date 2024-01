En Chile no cesan los sarcasmos en contra de América, por Arturo Vidal y Ricardo Gareca

América de Cali ha sido uno de los clubes que los últimos días ha estado en 'boca de todos' y esto se debe a los fichajes fallidos que ha tenido. Para los 'diablos rojos' sonó fuertemente Arturo Vidal, pero no se llegó a buen puerto por el chileno, y luego para la dirección técnica apostaron por Ricardo Gareca, pero este último tendría todo acordado para entrenar a una selección.

En ese orden de ideas, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el periodista austral, Paulo Flores, quien ha estado pendiente a la actualidad del timonel argentino.

"Hace un par de semanas, él habló para un medio chileno y fue muy cauto, y dijo que habían unas trabas, pero eso se ha ido solucionando con el tiempo y puedo asegurar que casi en un 70 por ciento estén las condiciones dadas para que Gareca sea el nuevo entrenador de la Selección de Chile, todo está adelantado", dijo de entrada el comunicador chileno a la mesa de periodistas.

Ricardo Gareca Getty Images

A renglón seguido, Flores expresó que círculos cercanos aseguraron que ya hubo una tercera conversación con él y que él ya le había dicho que no al América, y la propuesta estaría un poco lejos de lo que le le propusieron en la Selección de Chile. En el medio periodístico se toma con mucho beneplácito esto, está muy cerca de ser el técnico de Chile".

"En mi sitio sentenciaron en un titular: 'Chile le roba los sueños al América de Cali', porque en un principio fue Arturo Vidal, lo que ofreció el América en comparación a Colo Colo, fue el doble y el triple, pero las ganas del jugador de vestir los colores del club que lo vio nacer pudieron más. En las próximas horas Arturo Vidal firmaría su contrato", complementó el comunicador en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el América de Cali?

"Yo he estado en Cali, se han portado también muy bien conmigo. No se dio, pero los estaremos apoyando acá desde la distancia, les deseo lo mejor no más, en Colombia ojalá sean campeones. Un saludo a todos los del América de Cali", esas fueron las palabras del volante chileno en sus acostumbradas sesiones en la red social de 'Twich'.

Los fichajes fallidos por parte de la 'mechita' también ha ocasionado toda clase de burlas por parte de los hinchas del fútbol colombiano , quienes no han dudado en hacer volar su imaginación con los populares memes.