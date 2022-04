"En Colombia, cortar el ritmo, hacer tiempo y ensuciar el juego es normal y lo llaman 'experiencia'"

El partido que abrió la jornada sabatina, en la continuidad de la fecha 14 de la Liga I-2022 del fútbol colombiano, se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot, donde Independiente Medellín se impuso 2-1 sobre Envigado, sumando tres puntos más que importantes.

Sin embargo, hubo algunas cosas que no le gustaron a José Alberto Suárez, director técnico de la 'cantera de héroes', y así lo dejó claro y expresó en rueda de prensa, posterior al compromiso. Allí, en principio, hizo énfasis en las malas decisiones del cuerpo arbitral.

"Hay una falta donde Francisco Báez es agredido con un codazo, que le rompe el labio y, de hecho, lo obligó a ir a la clínica para que lo suturen. De ese golpe, viene el segundo gol, cuando Báez, mi hombre más aguerrido, está afuera de la cancha, y, además, no expulsaron al hombre de Medellín", afirmó de entrada.

Pero también le envió un mensaje a Julio Comesaña: "Espero que el 'profe', lo reconozca cuando venga a hablar, porque también su equipo empezó a tirarse al piso y en Colombia eso es normal. Pero dentro de todo lo planificado, competimos muy bien, hay muchachos con buena calificación", puntualizó.

Posteriormente, continuó haciendo referencia al 'juego sucio'. "Reclamamos que el juego se iniciara. El arquero hizo entrar dos o tres veces al cuerpo médico, sin haberlo tocado, y no iniciaban y lo ensuciaron porque a eso le llaman 'experiencia' en Colombia. Cortar el juego, los ritmos, dejar que los minutos pasen, eso es 'experiencia'", añadió.

"Por eso, cuando salimos a nivel internacional, eso no es válido y ahí la 'experiencia' se vuelve algo negativo y era algo que le reclamábamos al juez. Eso sí, el partido fue bien competido. Lo de la amarilla para el rival, pudo ser roja, pero no fue así. El problema no es si el árbitro se equivoca a favor o en contra, es que atentan contra la competitividad", sentenció.

¿Cuándo juega Envigado en la Liga Betplay?

El domingo 10 de abril, a las 3:00 de la tarde, la 'cantera de héroes' recibirá a Independiente Santa Fe, en el estadio Polideportivo Sur, por la fecha 15 de la Liga I-2022 del fútbol colombiano.

¿Qué posición ocupa Envigado en la Liga Betplay?

Luego de 14 jornadas disputadas, Envigado se ubica en la séptima posición, con 20 unidades y una diferencia de gol de +2.