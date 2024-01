"En Colombia no hay referentes y Hugo Rodallega podría ser la fuente de inspiración de los jóvenes"

Gracias a sus goles, su entrega y evidente profesionalismo Hugo Rodallega se ha ganado un respeto, un lugar y el liderazgo en Santa Fe , más allá de la mala campaña de la temporada 2023. Y ahora, en el arranque de la Liga I 2024 del fútbol colombiano nuevamente el atacante de 38 años confirmó que sus dotes de goleador están intactos y que su deseo es seguir tomando las banderas para guiar a una buena campaña de los 'cardenales'.

Prueba de ello es que en las dos victorias, sobre Pasto y Envigado, el nacido en El Carmelo, en el Valle del Cauca, ha marcado tres anotaciones. El sábado pasado los aficionados del rojo de Bogotá corearon el nombre de Rodallega y le reconocieron una nueva buena presentación.

Es evidente que 'Hugol', el remoquete que se le ha acuñado al experimentado futbolista, se empieza a ganar ese espacio de referente de Santa Fe. Él lo asume con personalidad y carácter, ahora de la mano del entrenador uruguayo Pablo Peirano.

Precisamente para hablar de Hugo Rodallega, en Gol Caracol buscamos a uno de sus primeros técnicos en Boca Juniors, de Cali, y en las selecciones del Valle del Cauca. El profesor Robert Carabalí echó atrás el casete y recordó cuando siendo un adolescente soñador recibió al atacante, que desde un inicio mostró aspectos interesantes, que lo han llevado a la cima y a mantenerse en la alta competencia.

Hugo Rodallega ha jugado en el fútbol inglés y en Turquía y también ha tenido paso por la Selección Colombia. Foto: Colprensa

"Hugo llegó de un equipo de Candelaria para hacer parte de un equipo de jugadores categoría 1985 de Boca de Cali y él era un año menor. Era más chiquito que los demás. Y desde ese momento, con el 'profe' Willy Rodríguez vimos ese deseo de superación, de querer ir por más. Con él, vinieron otros dos primos; pero el que siguió fue Hugo, hasta mantenerse y figurar hasta hoy", contó Carabalí inicialmente y mientras dirigía uno de los entrenamientos de los prejuveniles de Fútbol Paz, reconocido club de Cali.

"Y te cuento otra cosa, desde sus inicios fue goleador. Yo lo llamé a una Selección Valle en 2003 y en ese torneo de la Difútbol se ganó ese trofeo, que la final se la ganamos a Risaralda. Siempre mostró ambición, ese sueño de llegar al alto rendimiento. Incluso todavía yo lo veo competir con Santa Fe y a él se le ve esa ambición de sostenerse", agregó Carabalí, quien ha trabajado en clubes profesionales como América, Bucaramanga, Cali, Cúcuta Deportivo, Universitario de Popayán y Cortuluá, entre otros.

En el ambiente existe un interrogante relacionado con Rodallega Martínez, quien pese a su edad, aún corre y se entrega de principio a fin en los partidos del fútbol colombiano y sigue marcando diferencias.

Ese tema lo abordó el 'profe' Carabalí, quien aún tiene contacto con el número '11' de Santa Fe. "A Hugo lo mueven sus convicciones. Él siempre se entrega en cada entrenamiento. Ahí encuentran la explicación de su permanencia en el profesionalismo. Aparte de su condición netamente técnica, su velocidad, ubicación y todo eso; él viene de una condición humilde y su deseo de superación fue inmenso siempre. Siempre quiso ser el mejor y pues ahí va hasta la fecha".

Hugo Rodallega volvió a liderar con sus goles a Santa Fe, en la Liga I-2024. @Santafe

La carrera de Hugo Rodallega ha estado siempre en ascenso o estable en cuanto a su rendimiento. Así sucedió cuando pasó por México, Inglaterra, Turquía, Brasil y desde el año pasado cuando le dio el sí a los directivos santafereños para llevar las riendas ofensivas del equipo.

"Él ha sido muy profesional siempre. Algunas vez nos contó que desde que llegó a Wigan, de la Premier, empezó a poner foco sobre su preparación, manejaba una dieta especial. Eso le sirvió para trabajar mejor su cuerpo. Vea que yo no recuerdo escuchar en las noticias que Hugo Rodallega anda lesionado o que no juega. Sino anda jugando, anda entrenando. Esa regularidad es admirable".

Ahora viendo a su pupilo como figura del fútbol colombiano, Robert Carabalí sueña con tener una conferencia de 'Hugol' con sus actuales jugadores, jóvenes y con una cantidad de sueños en el camino. Para él, un hombre que ha transpirado el fútbol desde las canteras hasta la profesional, el goleador bien podría ser fuente de inspiración hoy para todos los jugadores de nuestro país.

Otros conceptos de Robert Carabalí sobre Hugo Rodallega

Robert Carabalí, técnico de Fútbol Paz de Cali y que tuvo en sus inicios a Hugo Rodallega. Foto: Archivo particular

Rodallega, como un ejemplo

"Para estas generaciones de ahora, que son inmediatistas, que creen que siembran el lunes y recogen el martes, Hugo Rodallega es una muestra de resiliencia, de profesionalismo. Hoy en Colombia nosotros no tenemos modelos en el fútbol y Hugo Rodallega debería ser la inspiración de los jugadores de divisiones menores de Santa Fe y de Colombia. Es referente, porque acá hoy hay muchos futbolistas en la profesional, pero no todos dan ejemplo, marcan pauta. Hugo hizo su nombre pero no por su condición solamente, sino por el esfuerzo, por el sacrificio, y por todas las cosas que lo mueven".

El presente del goleador

"Yo le escribí la semana pasada justamente para recalcarle que él era un ejemplo, un modelo a seguir, una muestra de profesionalismo. Y según lo que me dijo, se nota que está contento, muy feliz, porque en donde quiera que va, quiere marcar la diferencia. Y vamos a ver hasta dónde le alcanza".

El susto de Hugo

"Él siempre se veía bien. Sin embargo, un día lo vi asustado porque se le salió la clavícula y lo llevamos a Cascajal para que lo atendieran. En ese tiempo yo trabajaba en América. Allá el médico lo cogió, empezó a hablar, le puso las manos y le acomodó el hombro. Ni siquiera se dio cuenta, el dolor no lo venció y después le pasó la preocupación".

Fiestero o tranquilo

"En el caso de Hugo Rodallega nunca tuvimos un problema por disciplina. Incluso ni siquiera por no asistir a los entrenamientos. El hecho de venir de un pueblo, donde trabajan de lunes a viernes para reventarse en la rumba el fin de semana, tampoco lo afectó, ni se dejó llevar de algo anormal".

Una anécdota con el papá de Hugo

"Hugo andaba con su papá para los partidos. Y me acuerdo tanto una de las anécdotas, porque el día que hizo el primer gol con la Selección Valle, creo que fue a la Selección de Córdoba, y eso se metieron a la cancha a celebrar el papá, la mamá, el hermano, el primo y hasta el perro...Eso fue en las canchas de la Candela y a la semana salimos sancionados por ese festejo".