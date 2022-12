“En Cúcuta, a Guillermo Sanguinetti no le han pagado ni un solo peso en cuatro meses”

Jorge Enrique Rico, periodista del entorno del conjunto ‘motilón’, dialogó con ‘Blog deportivo’ de ‘Blu Radio’, y confirmó que tuvo acercamientos con el presidente José Augusto Cadena acerca del futuro del equipo.

Este martes, el comunicador aseveró que pese a que el Cúcuta Deportivo tenga problemas económicos, el cuadro fronterizo no va a desaparecer, eso sí aclarando que al entrenador Guillermo Sanguinneti y a dos jugadores extranjeros no les han pagado sueldos.

“Al Cúcuta Deportivo no lo van a liquidar”, contundente afirmación de Rico, que tiene cercanía con la dirigencia de Cadena.

“El 20 de enero, el Cúcuta Deportivo llegará repotenciado, se ha dicho que el equipo se va a liquidar, ya es la octava vez que ocurre este caso”, esto desmintiendo la información que se dice sobre el cuadro nortesantandereano.

*Pago de deudas

“Cuando llegó José Augusto Cadena, el equipo debía 25 mil millones de pesos, además estaba en la Segunda División, el señor Cadena ya pagó 20 mil millones, pero han salido más deudas”.

*Problemas internos

“Cadena debe 5 mil millones. Este año no le ha pagado un solo peso al técnico Guillermo Sanguinetti, lleva cuatro meses y no ha podido cobrar, lo mismo pasa con el zaguero David Achucarro y el argentino Matías Pérez, se les debe tres meses de sueldo; muchos jugadores tuvieron que viajar vía terrestre porque no hay plata para los aviones”.

*Mensaje para la afición

“Los problemas del Cúcuta son delicados. Sin embargo, hay que decirle al país que al Cúcuta no lo van a liquidar”.

