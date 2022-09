"En el Tolima hubo cansancio de sus jugadores, fatiga, lesiones y también chupe"

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este lunes se habló de la crisis por la que pasa Deportes Tolima, que no parece reaccionar en la Liga II 2022 del fútbol colombiano y así se comprobó el domingo pasado con la derrota por un marcador de 1-3 frente al Deportivo Pereira, en la propia cancha del estadio Murillo Toro, de Ibagué. Con ese resultado adverso, el equipo que orienta el profesor Hernán Torres se ubica en la posición número quince, con 13 puntos de 42 posibles.

En ese orden de ideas, Javier Hernández Bonnet realizó algunos apuntes en medio de la seguidilla de malos resultados del equipo 'vinotinto y oro', que tenía acostumbrados a sus hinchas a un protagonismo importante en el balompié de nuestro país, con títulos y representaciones en la Copa Libertadores de América.

"Del Tolima yo tengo que decir que hay una especie de cortocircuito, no porque César Camargo no sea capaz de manejar el equipo; sino porque se encuentra pendiente de su padre, que yo como hijo también lo haría, de cómo va el tratamiento que le están realizando acá en Estados Unidos. Por eso dejó la administración en manos de personas que no tienen el talente para administrar", explicó inicialmente Hernández Bonnet, quien desde hace varias semanas mencionó en el referido espacio radial que se estaban presentando problemas de indisciplina al interior del equipo.

Cabe señalar que durante los últimos días se presentó una situación, que reconoció el propio profesor Torres después del partido frente a Once Caldas, con Michael Rangel, quien finalmente no siguió en el equipo por algunos comportamientos más allá de los terrenos de juego, que sin embargo no se han confirmado oficialmente por el club.

En 'Blog Deportivo' de este lunes, Hernández Bonnet complementó y agregó sobre la situación de los tolimenses que "en el Tolima se dio un cansancio de sus jugadores, también fatiga, igualmente lesiones; pero también hubo mucho chupe. Entonces así, con esa mezcla, el resultado ha sido este. No vayan a decir que es mentira, el borrachímetro sí funciona. Ya se fue uno, pero les digo que hay tres (jugadores) que están en remojo en el Tolima".

¿Cuándo juega Tolima en la Liga Betplay?

Tras la salida en falso con los pereiranos; ahora para Tolima lo que viene es un partido importante contra Águilas Doradas. Este compromiso, de la fecha 15 de la Liga, será este sábado 1 de octubre, a las 8:05 de la noche, en calidad de visitantes.