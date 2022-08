En el último suspiro, Santa Fe venció 2-1 a Patriotas, en El Campín

Santa Fe volvió a dejar dudas ante su gente, pero en el tramo final del partido aparecieron los goles y al final fue triunfo 2-1 sobre Patriotas, en El Campín, en el juego válido por la fecha 9 de la liga del fútbol colombiano 2022-II.

En un encuentro con poca ‘creatividad’ por parte de ambos equipos, las emociones llegaron hasta los minutos finales, cuando 'asomaron' las anotaciones.

El primer tiempo fue todo de Patriotas, que mostró un poco más de propuesta ofensiva y de hecho en varias oportunidades complicó a Santa Fe.

Por las bandas y en el juego aéreo, los jugadores del cuadro boyacense intentaron quebrar el cero en el marcador, pero también no contaron con suerte y tampoco estuvieron finos a la hora de rematar.

De hecho, en El Campín, al minuto 34 hubo un momento de angustia ante un posible penalti por una supuesta falta de Leandro Castellanos contra Darwin López, pero tras revisar el VAR, el árbitro Jhon Ospina dijo que no había pasado nada.

Por su parte, Santa Fe apenas se acercó con un remate de Matías Mier y con alguna presión de Wilson Morelo en el área.

A pesar del mal primer tiempo de los ‘cardenales’, en la segunda parte el técnico Alfredo Arias hizo cambios y eso se vio en el terreno de juego.

Sin embargo, la definición siguió ausente y así se vio por ejemplo en José Enamorado, quien además estuvo en varias jugadas en fuera de lugar.

Cuando todo parecía que sería un encuentro sin goles, en el tramo final llegaron las emociones para ambos equipos.

Primero ‘pegó’ Santa Fe, gracias a un tanto de Carlos ‘Roca’ Sánchez, al minuto 86, con un cabezazo tras un tiro de esquina.

Pero Patriotas no renunció al partido y en las jugadas siguientes hubo un penalti contra Barrios tras una falta de Edwin Herrera, llamó el VAR al juez central Jhon Ospina, quien vio el contacto en el área y no dudó en cobrar la pena máxima. El encargado fue Daniel Rodas, quien no falló y puso el 1-1.

Muchos ya dieron como definida la igualdad, pero como dice el dicho ‘el partido no termina hasta que pita el juez’, y ahí fue cuando en la última jugada del encuentro apareció Jonathan Barbosa, con un ‘riflazo’ de media distancia y así le dio el triunfo 2-1 a Santa Fe.

Con eso no dio tiempo para más y los ‘cardenales’ sumaron tres puntos tras derrotar a Patriotas en la fecha 9 de la liga del fútbol colombiano 2022-II.