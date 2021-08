En Gremio son optimistas y esperan fichar al talentoso Jaminton Campaz: en Brasil hablan del negocio

El mercado de fichajes aún no cierra y desde Brasil afirman que Gremio, club interesado en los servicios deportivos del volante Jaminton Campaz, es optimista de cara a contratar al jugador de Deportes Tolima.

Los brasileños ya enviaron la oferta al elenco 'pijao' y espera, con buenas sensaciones, que esta sea aceptada para fichar a uno de los talentos colombianos con mayor proyección de nuestro fútbol, según apuntó este martes el diario 'Globo'.

Entre Campaz y Gremio ya estaría todo acordado y solo se espera la respuesta por parte de Deportes Tolima, que recibiría alrededor de 4 millones de dólares por el mediocampista de 21 años.

Sin embargo, desde territorio brasileño son conscientes de que la operación no será nada fácil. "La oferta de Gremio se considera buena, pero el dinero no es un problema para Tolima. Al menos en opinión del presidente Gabriel Camargo Salamanca, millonario y exsenador colombiano que ha invertido en el club desde la década de 1980. Su historia es de arrastrar negociaciones y no siempre liberar a los deportistas solo por el dinero".

Efectivamente, desde las huestes tolimenses tienen la expectativa de que se suba la oferta del club de la ciudad de Porto Alegre. Además, hay que tener en cuenta que por el extremo también existe interés del balompié de Europa.

Incluso, Marcos Hermann, integrante de la junta directiva de Gremio, al finalizar el encuentro contra Chapecoense el lunes, señaló, sobre el tema de Campaz, que "tuvimos una conversación, pero aún no tenemos respuesta. Anticipamos una negociación difícil. Estamos muy emocionados de que puedas ayudarnos mucho en la campaña. Se sumará a sus cualidades, características que no tenemos en la plantilla".