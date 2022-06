En medio de lágrimas y frustración salió Andrés Ibargüen de la final entre Tolima y Nacional

Deportes Tolima busca este domingo ante su afición celebrar un nuevo título del fútbol colombiano, pero para ello debe revertir el marcador e imponerse a Atlético Nacional en el estadio Manuel Murillo Toro. El conjunto de Ibagué salió con lo mejor de su nómina para darle una alegría a su gente, que abarrotó de buena manera el escenario deportivo de la capital musical de Colombia.

Entre los hombres elegidos por el director técnico Hernán Torres estuvo el talentoso jugador Andrés Ibargüen, quien desde el inicio del pitazo inicial mostró sus condiciones dentro del césped. No obstante, el delantero de 30 años no pudo continuar en la gran definición y tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión.

Iba el minuto 16 en el escenario de Ibagué, cuando el número '21' del Deportes Tolima empezó a sentir molestias en su pierna izquierda, no lograba caminar bien y hasta fue revisado por el cuerpo médico del equipo 'vinotinto y oro'.

Definitivamente Ibargüen no pudo continuar en el terreno de juego y la desilusión por parte del futbolista del Tolima no se hizo esperar, ya que quería estar en la gran definición. En medio de lágrimas Andrés salió del césped del Murillo Toro, como no queriendo saber que su molestia era real. Luis Miranda ingresó ingresó en su lugar y en la tribuna no se hicieron esperar los aplausos para el talentoso futbolista.

Ibargüen era una de las piezas fundamentales del conjunto de Hernán Torres a lo largo de la campaña de este 2022. En Copa Libertadores ha sido uno de los baluartes.

A raíz de sus buenas actuaciones en el conjunto 'vinotinto y oro', el jugador ha sido seguido de cerca por clubes importantes en el continente sudamericano, tal el caso de Peñarol. Y es que el propio periodista argentino, Juan José Buscalia, dijo en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' que el conjunto uruguayo esperaría la definición del rentado nacional para hacerle una oferta al Tolima por éste.