En medio de muchas lágrimas: así se despidió Daniel Muñoz de Atlético Nacional

El talentoso futbolista antioqueño, en un emotivo video publicado por el club ‘verdolaga’, dio el adiós luego de que se confirmara su paso al Genk, de Bélgica.

Daniel Muñoz cumplió el sueño de todo hincha, vestir la camiseta del equipo de sus amores. Sin embargo, este antioqueño tuvo que despedirse y tomar su camino hacia el fútbol de Europa.

“Mi primer sueño desde que subí a ser jugador profesional siempre fue vestir la camiseta del equipo de mis amores, y le doy gracias a Dios y a todos los que permitieron que eso se hiciera”, dijo de entrada el futbolista, en un video publicado por el club ‘verdolaga’.

Luego, entre lágrimas y con gestos de nostalgia, Muñoz mostró que se encontraba con sentimientos encontrados por su salida de Atlético Nacional.

“Me llevo los mejores recuerdos, me voy quizá un poco triste por ese deseo y sueño que siempre manifesté que era irme siendo campeón, quizá a veces la vida no es como uno quiere, las oportunidades muchas veces llegan y si no las aprovechas no vuelve, quiero que lo entienda la hinchada que siempre di lo mejor, me da mucha nostalgia”, afirmó.

Por último, Daniel Muñoz señaló que espera volver algún día al cuadro ‘verdolaga’: “Esto es un hasta pronto, espero volver y llenar su corazón de muchas alegrías y regalarles muchos títulos”.