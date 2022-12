En Millonarios duele el sentir de sus hinchas, el hecho de no tenerlos en masa en El Campín

El partido entre los azules y América se programó para las 3:30 p.m. en Bogotá y el profesor Jorge Luis Pinto se refirió sobre la imposibilidad de muchos seguidores de llegar a las graderías del escenario capitalino.

En el entorno de Millonarios se siguen escuchando voces de protesta por la programación del partido frente a América,

decisivo en el cuadrangular A de la Liga Águila I 2019, para este miércoles a las 3:30 p.m. en la cancha de El Campín.

Aunque ya no hay nada que hacer y la Dimayor dictó la última palabra, este martes el propio técnico Jorge Luis Pinto se refirió con claridad y vehemencia acerca del horario del duelo con los rojos del Valle del Cauca.

"A la afición no se le pude hacer ese daño, jamás se había jugado a las 3:30 p.m. en Bogotá. Yo no puedo entender cual es la intención al poner ese horario, estoy asombrado de ese horario, no lo he podido entender", dijo Pinto en primera instancia.

El entrenador de los 'embajadores' agregó que "no entiendo porqué no se puede jugar a las 4, es una hora ideal para todo el mundo. El fútbol vive y se sustenta del aficionado, hay que darles respeto".

Los jugadores de los azules hicieron su última práctica y quedaron listos para el duelo en el que podrían asegurar su clasificación a la final del torneo del fútbol profesional colombiano.

