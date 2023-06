En Millonarios no pierden la ilusión de fichar a Falcao García: "Nosotros soñamos con eso"

Millonarios es el tema del momento en el fútbol colombiano. El conjunto 'embajador' logró dar otro golpe de autoridad y venció a Atlético Nacional en la final de la Liga 2023-I para conseguir su estrella número 16 y a su vez, poder coronar el proceso de Alberto Gamero. De este modo, el máximo accionista del equipo capitalino ha atendido a diferentes medios de comunicación.

Si bien, este sábado cumplieron un nuevo sueño al vencer a otro de sus máximos rivales, al igual que lo realizado con Santa Fe en el 2017, la hinchada de los azules todavía tiene un deseo pendiente y es el de ver a Falcao García defendiendo el escudo de Millonarios.

De este modo, Gustavo Serpa, máximo accionista del cuadro 'embajador' habló para 'ESPN sobre la posibilidad de contar con 'El Tigre', “el tema Falcao es un viejo sueño de la hinchada y mío como dirigente. He tratado de hablar con él un par de veces cuando he estado en Madrid, pero por temas de agenda no se ha podido y voy a tratar de hablar ahora que vaya”.

Y agregó, “desde la perspectiva de la institución tengo toda la disposición de que eso se haga, pero lo veo muy difícil desde el punto de vista de Falcao, por su momento de vida, por su situación familiar, por todo lo que implica mover una familia grande para Bogotá, y después de vivir en Europa en sitios tan placenteros, donde él y su familia están acostumbrados a vivir”, señaló.

Falcao García con la camiseta de Millonarios - Foto: Rubigol

Más allá de su poco optimismo de contar con el experimentado atacante, aseguró que intentará hacer lo posible por plantarle la idea, “yo creo que para Falcao sería una situación compleja, difícil, ojalá quiera venir, nosotros soñamos con eso, vamos a tratar de plantearle eso, pero no soy muy optimista respecto de que tome esa decisión”, concluyó.

Aquí más declaraciones de Gustavo Serpa:

*Continuidad de Óscar Cortés

"Un pedido nuestro al principio de la negociación fue que Cortés termine este año con nosotros. Está acordado con Lens y falta que se arregle el tema con el jugador. En este momento la nómina se va a mantener a no ser que lleguen ofertas importantes, pero no depende de nosotros. Los jugadores tienen sus sueños y aspiraciones, los momentos son para clubes y jugadores. No puedo cortar el sueño de ellos y tratamos de ser solidarios con esas situaciones".

*El proceso de Alberto Gamero

"Desde que tomamos el cargo de esta institución teníamos un proyecto de negocios y deportivo intentando cumplir ese proyecto, ajustarlo a medida de las necesidades y tratando de mantenernos ahí. Lo importante es que el proyecto deportivo triunfe, que implica que el proyecto empresarial triunfe y se vuelva un círculo".

*La renovación del timonel samario

"Esperemos que así sea. Los resultados, cuando el proceso es coherente y tiene propósito, se tienen que dar. Lo más importante para nosotros ha sido obtener resultados, pero no podíamos dar bandazos".