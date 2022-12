"En Millonarios y su llegada a la final hay que darle crédito al señor Russo": 'Fosforito' López

El otrora defensor central de Millonarios se encuentra radicado en Estados Unidos y la final de la Liga II frente a Santa Fe coincidió con un curso para entrenador en Bogotá. Sin embargo, él no tiene entrada a El Campín.

Osman López es azul por fuera y por dentro. Se formó en las divisiones menores y jugó profesionalmente con Millonarios, entre 1994 y 1998 y posteriormente en un corto periodo en 2002.

Es por eso que a la distancia el 'Fosforito' goza de las buenas noticias de los 'embajadores', que bajo la dirección técnica de Miguel Russo lucha por el título de la Liga Águila II-2017, en la que se medirá frente a Santa Fe.

Y es que López lleva radicado ya un buen tiempo en Dallas, Estados Unidos, y desde hace una semana se encuentra en Bogotá terminando un curso para entrenadores de fútbol.

Precisamente, ese compromiso académico coincidió con el partido de ida de la finalísima en Colombia, que tendrá su duelo de ida este miércoles en El Campín.

"Me alegra que Millonarios dispute el título, aunque no tengo aún la boleta para entrar al partido", fue lo primero que dijo el zaguero nacido en Buenaventura en charla con GolCaracol.com.

¿Qué hay de la vida de Osman López?

"Bien, todo bien. Estoy viviendo en Dallas, allí trabajando en escuelas de formación deportiva, analizando algunas propuestas y caminos a seguir. Estamos empezando, toca ir despacio porque no es fácil y queriendo dirigir allá en Estados Unidos".

¿Viajó a Colombia en un momento dulce para Millonarios?

"Sí, por supuesto. Millonarios es un sentimiento para uno. Estuve saludando a algunos muchachos jóvenes de Buenaventura y que pertenecen a las divisiones menores del club y además pues se dio esa bonita noticia de la clasificación a la final".

¿Sigue a Millonarios desde Estados Unidos?

"Claro, ese siempre se hace a pesar de la distancia. Ojalá se le pueda dar ese título a Millonarios. En ese aspecto, hay que darle un total crédito a lo hecho por este señor Russo, quien consiguió dar una identidad de juego. En el último partido, no fue fácil para Millonarios porque también tuvo al frente a un América que complicó".

¿Se ha encontrado con hinchas albiazules durante los días en los que ha estado en Bogotá?

"Sí, claro. La gente me conoce, me saluda, me pide fotografías y son especiales conmigo. En Bogotá me tratan muy bien y me encanta. Esperemos que pueda estar en El Campín, porque seguro que allá será mucho mayor el contacto".