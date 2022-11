"En Nacional no se salva nadie, ni los directivos, ni los jugadores, ni los entrenadores"

Atlético Nacional no logró su objetivo en este segundo semestre del 2022: clasificar a los cuadrangulares finales y defender el título obtenido en la primera parte de este año. Los dirigidos por el entrenador brasileño Paulo Autuori empataron a un gol con La Equidad en la última fecha del 'todos contra todos' y no pudieron estar en la fiesta. En los últimos minutos tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero Jefferson Duque erró un penalti.

Tras la eliminación del conjunto 'verdolaga', las repercusiones y críticas no paran. El más reciente en referirse al fracaso de Atlético Nacional fue Víctor Hugo Aristizábal, ídolo del equipo y actual comentarista deportivo.

Publicidad

"Son muchas cosas, a quién le echa la culpa a uno, es un paquete completo, quién se salva. No se pueden salvar ni los directivos, ni los jugadores, ni los entrenadores, nadie se tiene que salvar. Cuando vos estás en un equipo grande, tenés que estar a la altura del torneo que compitas, en este caso la Liga, torneo en el que Nacional, normalmente, va a ser protagonista siempre y a través de sus últimos 20-30 años lo ha demostrado, que siempre es protagonista en la liga colombiana. ¿Buscar un sólo culpable? Es una bolsa completa, sabes qué es lo importante, que después de lo que pase, hay que tomar decisiones, sentarse a evaluar", dijo de entrada el popular 'Aristi' en el programa 'Espn 360'.

Pero ahí no pararon las acusaciones del delantero que vistió la camiseta del 'rey de copas colombiano' en cuatro etapas, la primera entre 1899-1993, la segunda, 1994-1996; la tercera, en el año 2000 y la cuarta entre 2055 y 2007. Cuando se le fue preguntado por el tema de Jarlan Barrera, quien ha sido criticado por su tema de paso, Aristizábal aseguró que prefería no hablar de eso.

"Yo no voy a mencionar nombres acá, yo estuve en los zapatos de él. Sentarse entre la parte directiva y el entrenador y decidir qué se tiene que cambiar con obligación para el otro año. Hay una excusa muy buena, que es válida de lo que quiere hacer Atlético Nacional, desde un principio le habían dicho a Pedro Sarmiento que él no seguía, que ellos querían buscar un entrenador para preparar la Libertadores , lo hicieron y trajeron al 'profe' Autouri, que me parecen muy bien que lo trajeron dos meses antes de acabarse diciembre para que el comenzara a buscar su equipo, yo creo que él ya debe tomar conclusiones con esta eliminación", complementó.

Por último, el exfutbolista antioqueño agregó que "además qué hay una situación que las contrataciones van a ser escasas para el otro año, por la parte económica. Hay que socializar y preparar a Nacional que no va a haber esas contrataciones que la gente está esperando y preparar con lo que hay".