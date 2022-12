"En Nacional vieron el tema de mi lesión crónica y se lavaron las manos": Carlos Rentería

A sus 31 años, el futbolista chocoano se encuentra en su tierra natal, sin poder jugar a causa de una artrosis en su cadera. El otrora goleador del fútbol colombiano demandó al club verde, a Patriotas y a Junior, por el tema.

Carlos Rentería Cuesta fue goleador del fútbol profesional colombiano en 2010 y 2011. Fuera de eso, hizo parte de dos títulos de Atlético Nacional, en 2011 y 2013.

Además jugó en Real Cartagena, Atlético Huila, Equidad , Junior y Patriotas de Boyacá, en donde tuvo su última experiencia en 2015.

Desde entonces, no pudo volver a las canchas por una lesión crónica que lo afectó y que, según él, no fue bien tratada en su momento cuando le prestaba sus servicios a Nacional y posteriormente a Junior y a Patriotas.

GolCaracol.com habló con Rentería Cuesta, quien se desahogó e hizo duros señalamientos.

¿Qué es de la vida suya, se retiró del fútbol activo?

"Ahí vamos, en la lucha. Ahora me encuentro en Quibdó, haciendo las terapias diarias, compartiendo con mis familiares; pero es algo complicado no poder jugar y hacer lo que uno sabe y lo que le gusta".

¿Desde cuándo presenta la lesión, por qué se fue agravando el tema?

"Estando en Nacional comencé con la lesión. Ellos nunca se preocuparon por el tema de la lesión, sabiendo que el dolor en la cadera era fuerte después de cada partido. Los médicos decían que era una sobrecarga muscular y resultó que no era así. Ya cuando no les servía, me sacaron del equipo estando lesionado. Y además, cuando tuve la oportunidad de ser vendido, dijeron que no".

¿En Nacional tuvieron conocimiento del tema?

"Lo que pasa es que cuando juegas y estas bien, todos están pendientes de uno; pero después nada, de nada. En Nacional vieron el tema de mi lesión crónica y se lavaron las manos. Juan Carlos de la Cuesta era el presidente y Víctor Marulanda, el gerente, sabían lo que me pasaba y no tuvieron la responsabilidad del caso. Y a ellos y al club le serví y mucho".

¿Qué padece exactamente?

"Tengo una artrosis en la cadera. Los médicos de Nacional sabían que yo jugaba y después el dolor era muy intenso, insoportable. Pensaron que yo me estaba haciendo el lesionado. Me descuidaron, no me trataron bien y al final el perjudicado fui yo".

¿En la actualidad usted cómo se siente de la lesión?

"Pues las terapias ayudan, pero no como para jugar al fútbol. Uno se siente bien unos días, en otros hay dolor. Todo hay que dejarlo en manos de Dios".

Rentería demandó a tres clubes nacionales

El abogado Saddy Martín Pérez es el apoderado de Carlos Rentería Cuesta y explicó la demanda que interpuso ante el juez 15 laboral del circuito, en la ciudad de Medellín, a los clubes Nacional, Junior y Patriotas.

"Acá lo básico es que se presentó una demanda en contra de Nacional, ya que ese tipo de lesión no fue debidamente tratada, acrecentando la dolencia y ya Carlos Alveiro perdió la posibilidad de jugar", explicó Pérez.

"Después Nacional presta al jugador a Junior, que lo tuvo a su servicio un año. Allá en Junior no le prestaron atención, terminó en la banca, no podía trabajar por su lesión y lo devuelven a Nacional". agregó el abogado.

"Y en el caso de Patriotas lo recibieron, lo pusieron a jugar y allá se le acrecenta la lesión. Termina cesante y físicamente imposibilitado para desarrollar su carrera deportiva", finalizó Pérez.

En el caso que pasó los límites de lo deportivo, Nacional ya se encuentra enterado del caso y puso todo el tema en las manos de su departamento jurídico; Junio no aceptó ningún tipo de responsabilidad en la lesión y Patriotas se ha enterado del caso, pero se ha hecho presente en las citaciones al juzgado.

