“En pocas horas vamos a tener buenas noticias sobre refuerzos”: Gerardo Pelusso

Este miércoles fue presentado el uruguayo como nuevo timonel del Deportivo Cali, pero no dio pistas sobre caras nuevas para los ‘azucareros’ de cara al 2018.

A Pelusso, quien ya dirigió en Colombia a Independiente Santa Fe entre 2015 y 2016, se le vio muy contento y optimista frente a su regreso al fútbol profesional colombiano para llevar las riendas del onceno caleño.

“Sé que la afición del equipo es muy exigente y a eso he venido, a conquistar el corazón de la gente. Trataré de aprovechar las características de los jugadores que tenemos”, dijo el timonel, quien reconoció que deben seguir potenciando la ya reconocida cantera que tiene el club.

Sobre refuerzos, Pelusso no dijo casi nada y al ser preguntado por la posibilidad de la llegada de Fernando Uribe y Vladimir Hernández, al igual que algún jugador de Santa Fe solo apuntó a decir, “en materia de nombres, no voy a hablar de nadie porque no corresponde, se presta para un majeo que puede herir susceptibilidades y estratégicamente no conviene, en el momento que tengamos el nombre de un refuerzo se va a dar, se están haciendo negociaciones, los nombres los queremos mantener en reserva”.

Para el próximo 3 de enero se tiene previsto que el timonel comience trabajos con la plantilla del equipo, que quiere recuperar el protagonismo en la Liga.