¿En qué va la operación por Arturo Vidal?: Tulio Gómez dio importante avance de último minuto

Desde que se filtró la información y se confirmó el interés desde América de Cali con Arturo Vidal, no hay más tema en la agenda que la posible llegada de la gran estrella chilena a las toldas de los vallecaucanos. No obstante, Tulio Gómez se refirió hace poco sobre la operación, detallando que no todo es tan seguro como se ha venido comentando.

Por parte del máximo accionista del cuadro rojo sí hay un real interés de poder llevar a cabo el fichaje, tanto, que en la jornada de este viernes se confirmó la llegada de un nuevo patrocinador que aportará de manera económica, en pro de acercarse cada vez más a las pretensiones del chileno.

Sin embargo, para Tulio Gómez la cosa todavía está complicada y todavía lejana en materia de números. “A esta hora, viernes 12 de enero, aún no hemos llegado a ningún acuerdo con Arturo Vidal. Tenerlo en América de Cali es lo que más queremos, seguiremos trabajando para lograrlo, solo nos falta un patrocinador y que el agente le baje un poco”, indicó el máximos accionista del cuadro ‘escarlata’ en su cuenta de ‘X’.

A esta hora, viernes 12 de enero 8pm aún no hemos llegado a ningún acuerdo con Arturo Vidal, tenerlo en @AmericadeCali es lo que más queremos, seguiremos trabajando para lograrlo, solo nos falta un patrocinador y que el agente le baje un poco!! — Tulio Gómez (@tulioagomez) January 13, 2024

Evidentemente esto desató cientos de comentarios en la publicación por parte de aficionados americanos, quienes no quedaron muy contentos con lo dicho por Tulio.

“Trátame serio que ya me hice la cresta”, fue el comentario de uno de los cibernautas, que también compartió una foto con su nuevo look, muy similar al del centrocampista chileno, quien pasó por equipos como el Bayern Múnich de Alemania, Juventus de Italia y Barcelona de España.

De todas maneras, también hubo el que no se ‘comió’ el cuento y afirmó que solo es distracción porque ya todo está solucionado entre ambas partes. “Viejo mañoso, ya lo conocemos. Eso es porque ya lo tiene listo”, “lo amo Florentulio, perdón por tirarle piedras antes”, “cuánto falta para poner entre todos” y “Don Tulio, no nos haga esperar más”, fueron algunos de los mensajes que los hinchas americanos competieron en redes.

¿Qué posibilidades hay de concretar la operación?

Según lo afirmó Jaime Orlando Dinas este viernes, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, hay muchas posibilidades positivas para que el chileno decline a favor del América de Cali y no solo por la suma millonaria.