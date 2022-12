En Santa Fe buscan descartar una lesión mayor en la rodilla derecha de Jhon Velásquez

El promisorio jugador de los 'cardenales' se lesionó el miércoles pasado de su rodilla derecha en el partido frente a Boyacá Chicó, de la Primera B, en partido de la Copa Águila 2019.

Santa Fe empató 2-2 con Boyacá Chicó en la ciudad de Tunja, por la tercera fecha de la Copa Águila, y la nota negativa se dio ante la lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha de Jhon Velásquez, jugador rescatable en medio de la mala campaña en el arranque de este 2019.

"Vamos a revisar a Jhon. Posiblemente hagamos una resonancia entre hoy y mañana para descartar algo más", le dijo en la mañana de este jueves Rafael Montaña, médico de los rojos, a GolCaracol.com.

"Con el reporte de la resonancia, quedaría definida la incapacidad total", agregó el galeno.

Inicialmente, en la cuenta de Twitter de Santa Fe, se informó que Velásquez estará cuatro semanas alejado de las canchas de manera inicial.

El equipo bogotano jugará el próximo domingo, en la fecha once de la Liga Águila, frente a Once Caldas, en El Campín, a las 8 de noche. Es imperiosa una victoria, ya que aún no gana y es 19 en la tabla de posiciones con 6 puntos.