En Santa Fe la disciplina no se negocia: en las próximas horas se define el futuro de Maicol Balanta

En el contacto con la prensa de este miércoles en la sede de Tenjo, Eduardo Méndez habló de la situación del extremo vallecaucano para este 2020.

En Santa Fe la controversia en los primeros días de la pretemporada pasó por la ausencia de Maicol Balanta, quien no se presentó a los entrenamientos el pasado 2 de enero.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

En la mañana de este miércoles, Eduardo Méndez, presidente de los rojos, se refirió en forma breve al tema.

“Primero lo voy a escuchar porque no sé las razones, él estaba citado desde el 2 de enero, como todo el plantel”, dijo de entrada el dirigente.

Además, Méndez destacó que aunque Balanta es “un buen jugador”, no podrá permitir esos actos de indisciplina en el plantel de Santa Fe.

Publicidad

“Se encuentra en este momento en las oficinas y me esta esperando para hablar. No creo que continúe, la disciplina comienza desde ya y si pasamos faltas así, muy seguramente en el transcurso del torneo otros lo harán y no tendríamos como corregirlos”, concluyó.

Patricio Cucchi, listo para su nuevo reto en Santa Fe: “Quiero aportar goles, el delantero vive de eso”