Enrique Camacho: "Aún no sé nada; me preocupa que debemos cuadrar todo en tan poco tiempo"

Cuando todo parecía estar definido y que se jugaría en el estadio Romelio Martínez, de la ciudad de Barranquilla, hubo un cambio de planes para el partido, entre América de Cali y Millonarios, por la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga colombiana II-2021.

Las garantías por tema de seguridad no están dadas. Razón por la que al cuadro 'escarlata' se le propuso jugar a puerta cerrada, lo que no sería bien visto por el club vallecaucano y preferiría disputar el compromiso en otro lugar, poniendo en duda absolutamente todo.

De hecho, hasta la logística para el cuadro visitante, en este caso el 'embajador', se vería afectada, tal y como lo comentó el presidente de la escuadra capitalina, Enrique Camacho, este viernes, en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , siendo claro en su discurso.

"Tenemos tiquetes y hotel reservado. Aún no sabemos. Acabo de hablar con el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, y no se sabe nada. Me preocupa que debemos cuadrar todo en tan poco tiempo. Están hablando eso en este momento y necesito saber qué hacer para reservar hoteles y tiquetes, lo cual no es fácil, teniendo en cuenta que se debe ver la hora, los entrenamientos y demás", explicó.

La nueva posible sede sería Tuluá. Eso sí, hay varias arandelas a tener en cuenta como el tema de la iluminación, debido a que no es la mejor y el encuentro está programado para las 6:00 de la tarde, la seguridad, si cuenta con los requerimientos para el VAR, entre otros.

Para aclarar un poco el panorama, en la misma emisión de dicho programa, hablaron con Diego Salazar, del IMDER (Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion) de Tuluá. En sus declaraciones, explicó que, efectivamente, lo contactaron para organizar el partido.

"Nos ha hecho la solicitud. Tuluá tiene la grama bien, se ha trabajado. Cortuluá no tiene ningún inconveniente en prestar la casa. Esperamos respuesta sobre el esquema de seguridad y que se puedan brindar las garantías. Tenemos disponibilidad en hotelería, de buen nivel. Ahora, no tengo claro si se ha hecho uso del VAR en ese estadio", sentenció.

Así las cosas, hasta el momento, no se ha tomado ninguna determinación y el encuentro entre América de Cali y Millonarios, por la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga colombiana II-2021, no tiene sede definida. Eso sí, se espera una decisión en las próximas horas.