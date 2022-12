Enrique Camacho: "Hoy no nos vamos a reunir con Acolfutpro, pero están abiertas las puertas"

El presidente de Millonarios fue el único dirigente que habló con la prensa, después de la reunión a la que fueron citados en el Ministerio de Trabajo ante el conflicto laboral con la Acolfutpro, que presentó un pliego de peticiones.

Este viernes, se presentaron ante el Ministerio de Trabajo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Óscar Martán, Enrique Camacho, Eduardo Méndez y Ricardo 'Gato' Pérez, sus pares de Cortuluá, Millonarios, Santa Fe y América de Cali.

Todo se dio después de que los dirigentes se presentarán en la sede ministerial en Bogotá y en la que se buscaba un acercamiento con la Acolfutpro, que presentó el 11 de septiembre pasado un pliego de peticiones que aún no ha sido considerado por los asociados de la Dimayor.

Al final de dicha reunión, Enrique Camacho atendió a los medios de comunicación y comentó que "existe una disposición natural de cada club a manejar sus temas con sus propios trabajadores, que cada club los pueda tratar".

"No hubo tercera reunión con Acolfutpro porque se llegó a un procedimiento para desarrollar, que lo comunicará el Ministerio. Hoy no nos vamos a reunir con Acolfutpro, pero están abiertas las puertas para desarrollar una agenda de trabajo", agregó el máximo dirigente de Millonarios.

En el caso particular del equipo azul de Bogotá, Camacho afirmó que "Millonarios siempre ha estado dispuesto a dialogar con sus jugadores, pero en ese caso, no hay ningún tipo de reclamos. Es una conversación donde no puedo decir nada porque no tengo ningún tipo de peticiones hacia Millonarios en particular".

Por ahora, no hay una nueva fecha para un nuevo acercamiento, a expensas del Ministerio, y los dirigentes se sostienen en su postura de que cada equipo tiene que entrar en conversaciones con sus jugadores.

